Finansal İşlemlerde Bloke Oluştu, Nasıl Çözebilirim?
Arkadaşlar dün akşam bir hizmeti satın almayı çalıştım ancak kartım yurt dışı alış verişe kapalıymış ve bunu tekrar tekrar deneyince Meta Trader satın alma işlemlerime bloke koydu bunu nasıl kaldırabilirim? Türk destek ekibinden yardımcı olabilecek var mı?
