SARB yılda iki kez detaylı olarak Para Politikası Raporu yayınlamaktadır. Banka, kamuoyunun para politikasının amaçlarını anlamasına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Rapor, para politikası adımlarını etkileyen yurt içi ve uluslararası gelişmeleri kapsamaktadır.

Rapor, bankanın aldığı tedbirler hakkında eksiksiz bilgi sunar ve ülkedeki ve dünyadaki mevcut ekonomik duruma genel bir bakış sağlar. Rapor ekonomik durumda gelişmelere işaret ediyorsa, ZAR fiyatları olumlu olarak etkilenebilir.