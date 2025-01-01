Yeni Zelanda Merkez Bankası (RBNZ) Başkanının Konuşması, RB temsilcileri tarafından yapılan tüm kamuoyu açıklamaları arasındaki Yeni Zelanda doları kuru üzerinde en büyük etkiye sahip olan olaydır. Başkanın retoriği, RBNZ'nin resmi pozisyonunu yansıtmaktadır. Başkanın konuşması, Merkez Bankası tarafından para politikasının sıkılaştırılması konusunda bazı ipuçları varsa, NZD fiyatlarını olumlu yönde etkileyebilir.