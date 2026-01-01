Bütçe Açıklaması yılda bir kez gerçekleşir. Her yıl 1 Şubat'ta, Maliye Bakanı tarafından temsil edilen Hindistan Hükümeti, 1 Nisan'da başlayacak olan gelecek mali yıl için ülkenin yıllık bütçesini sunar. Bütçe Açıklaması, hükümetin ekonomik vizyonunu ve ülkenin refahını artırmayı amaçlayan önemli politika girişimlerini içerir.

Bütçe, Hindistan'ın öngörülen hükümet gelirleri ve harcamalarının ayrıntılarını sağlayan yıllık mali belgesidir. Devletin ve toplumsal yaşamın tüm alanlarını inceleyen ve gelecek yıl için kalkınma hedeflerini belirleyen en eksiksiz belgedir. Bütçe, kaynakların verimli tahsisi, işsizliğin azaltılması, fiyatlar üzerinde kontrol tedbirleri ve ülkenin vergi yapısı dahil olmak üzere kilit hedefleri tanımlar. Bütçe Açıklaması ayrıca gelecek mali yıl için Hindistan'ın beklenen GSYİH artışını da içerir.

Bütçe Açıklaması, Hindistan Rupisi fiyatları ve ulusal endeksler üzerinde güçlü bir etkiye sahiptir. Neredeyse her zaman açıklama sonrası, ekonomistlerin ve politikacıların tepkilerine bağlı olarak piyasa dalgalanmaları oluşur.