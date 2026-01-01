Kod TabanıBölümler
Ne yazık ki, DeltaFusionLite kullanılamıyor

Kod kaldırıldı. Ancak, uygun bir kod bulmanıza olanak tanıyan devasa Kod Tabanı hala hizmetinizdedir.

DeltaFusion Lite, MT4 için DeltaFusionPro göstergesinin basitleştirilmiş sürümüdür. Kümülatif Delta ve Net Delta'yı hesaplar ve görüntüler, tüccarlara her mumdaki alım ve satım baskısının net bir görünümünü verir. Alış ve satış arasındaki hacim dağılımını analiz ederek, piyasa duyarlılığı değişimlerini, potansiyel tersine dönüşleri ve fiyat ile hacim arasındaki çeşitli farklılık türlerini belirlemeye yardımcı olur.

Uyarlanabilir piyasa seviyesi - piyasa fiyatının mevcut referans seviyesini gösterir. Seviye yalnızca trend fiyat hareketi durumunda kaydırılır.

XprofuterOverlay göstergesi daha fazla fiyat hareketi çizgisini gösterir

XprofuterDD göstergesi gelecekteki fiyat davranışlarını tahmin etmeye yönelik bir girişimdir

Heikin Ashi'yi görüntülemenin daha basit bir yolu

