Grid Manual - Sipariş Izgarası Oluşturma ve Yönetme

Grid Manual, sipariş ızgarasıyla çalışmak için kullanılan bir ticaret yardımcı programıdır. Yardımcı program evrenseldir, esnek ayarlara ve sezgisel bir arayüze sahiptir. Sadece kayıpların ortalaması yönünde değil, aynı zamanda kazanç artışı yönünde de bir emir ızgarası ile çalışır. Tüccarın bir emir ızgarası oluşturmasına ve eşlik etmesine gerek yoktur, bu yardımcı programı yapacaktır. Emri açmanız yeterlidir ve Grid manual otomatik olarak ona bir emir ızgarası oluşturacak ve kapanana kadar ona eşlik edecektir.

✅ Mobil terminal de dahil olmak üzere herhangi bir şekilde açılan siparişlerle çalışır.

✅ İki tür ızgarayla çalışır: "limit" ve "stop".

✅ Izgara aralığını hesaplamak için iki yöntemle çalışır: sabit ve dinamik (ATR göstergesine göre).

✅ Açık sipariş kılavuzunun ayarlarını değiştirmenizi sağlar.

✅ Grafikte her sipariş kılavuzunun başabaş düzeyini gösterir.

✅ Her sipariş ızgarasının karının boyutunu gösterir.

✅ Tek tıklamayla ızgaradan kârlı siparişleri kapatmanıza olanak tanır.

✅ Her sipariş ızgarasını tek bir tıklamayla kapatmanızı sağlar.

✅ Takip eden bir durdurma işlevi vardır.

✅ Zarar durdurma emirlerini başabaş düzeyine aktarma işlevine sahiptir.

✅ Izgaranın başabaş düzeyine göre "take profit"ı otomatik olarak aktarır (yalnızca "limit" ızgara modunda, mesafe, seçilen hesaplama türüne bağlıdır: "Conservative" veya "Aggressive").

✅ Her biri 100'e kadar sipariş içerebilen 20'ye kadar ızgarayı yönetebilir.