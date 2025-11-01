3 Ay Ücretsiz VPS + Doğrulanmış Kârlar — Spready TripleEdge EA ile Sınırlı Teklif

Birden fazla canlı FXBlue hesabında doğrulanmış karlı sonuçlar. Spready TripleEdge EA'yı 1-3 ay deneyin ve 3 ay ücretsiz VPS kazanın — sınırlı süreli teklif.

Geriye dönük testlerde mükemmel görünen ancak gerçek işlemlerde başarısız olan pahalı Uzman Danışmanlar satın almaktan bıktınız mı?

Eğer öyleyse, bu beklediğiniz yeni fırsat olabilir.

Birden fazla canlı hesapta tutarlı, doğrulanmış karlar sağlayan, trendleri takip eden bir Tak ve Çalıştır Forex Robotu olan Spready TripleEdge EA'yı tanıtıyoruz. Satın almadan, sadece 1 aylık kira ödeyerek deneyebilir veya bağlı bir broker kaydıyla 3 ay ücretsiz VPS alabilirsiniz.

🌟 Spready TripleEdge EA Neden Farklıdır?

Piyasadaki çoğu EA, gerçek piyasa koşullarında test etme şansı olmadan yüksek bir tek seferlik satın alma bedeli talep eder.

Ancak Spready TripleEdge EA, şeffaf, uygun fiyatlı ve performansı kanıtlanmış bir yaklaşım benimser.





1, 3, 6 veya 12 aylığına kiralayarak başlayabilir, gerçek sonuçları deneyimleyebilir ve ardından satın alıp almayacağınıza karar verebilirsiniz.

Gizli numaralar yok, gerçekçi olmayan vaatler yok; sadece istikrarlı algoritmik performans.

✅ Doğrulanmış Canlı Sonuçlar (FX Mavi Bağlantılar)

Sözlere güvenmenize gerek yok; doğrulanmış canlı performansı kendiniz kontrol edin:

(Aşağıdaki 3 hesap, EA'nın 3 farklı ayarını kullanır ve 1.000$ başlangıç ​​bakiyesiyle düşük riskli ayarlarda ortalama olarak aylık 200$ kar elde edebilir.)

Her üç hesap da 40'tan fazla işlem gününde kârlı oldu. Canlı Hesabı görmek için buraya tıklayın



⚙️ Temel Özellikler

Risk : Ödül = İşlem başına 1:3

Tak ve Çalıştır — Bu forex robotunu nasıl kurarsınız: Bu 10 saniyelik Youtube videosunu izleyin

🚫 Bu EA'nın Asla Kullanmadığı Şeyler

Birçok yüksek riskli robotun aksine, Spready TripleEdge EA tüm tehlikeli yöntemlerden kaçınır:

❌ No Martingale

❌ No Grid

❌ No Averaging

❌ No Hedging

❌ No risky money management tricks

Bu, onu uzun vadeli, düşük düşüşlü ticaret için uygun hale getirir.

🎁 Sınırlı Süreli Özel Teklif

Anlaşmalı brokerımıza kaydolduğunuzda 3 ay ÜCRETSİZ VPS kazanın.

Bu, EA'nızı 7/24 kesintisiz çalıştırabileceğiniz ve her işlemin tasarlandığı gibi gerçekleştirildiğinden emin olabileceğiniz anlamına gelir.





Bu teklif sınırlıdır; kontenjan dolduğunda, haber verilmeksizin kapanacaktır.

🚀 Satın Almadan Önce Deneyin

Önce deneyebileceğiniz halde neden satın almaya karar veresiniz ki?

1 aylık kirayla başlayın, doğrulanmış performansı izleyin ve ardından daha uzun süre devam etmek isteyip istemediğinize karar verin.





Unutmayın:





"Akıllı yatırımcılar kumar oynamaz; test eder, doğrular ve ölçeklendirirler."

🔗 Hemen Başlayın

👉 MQL5 Pazar Yeri'ndeki Spready TripleEdge EA ürün sayfasını ziyaret edin.

👉 Kiralama sürenizi seçin (1, 3, 6 veya 12 ay),

👉 Ücretsiz VPS'niz için bağlı broker'a kaydolun,

👉 Ve bu doğrulanmış stratejiyle günlük olarak kar elde eden yatırımcılar arasına katılın.

Join Telegram Channel to get updates of this Robot : @ForxAnalytics

Telegram Support : @ForxAnalytics_Support

Subscribe Youtube to get details : https://www.youtube.com/@ForxAnalytics

bookmark our website for future : https://www.forxanalytics.com/

