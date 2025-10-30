EQUITY PARAGON EA — XAUUSD (Altın) için modern, Equity tabanlı otomatik işlem sistemi

Equity Paragon EA, geleneksel Stop Loss / Take Profit (SL/TP) seviyelerini kullanmak yerine,

hesap bakiyesini (Equity) dinamik olarak kontrol eden yeni nesil bir işlem algoritmasıdır.

Bu Expert Advisor, istikrarı, güvenliği ve sermayenin kontrollü büyümesini önemseyen yatırımcılar için tasarlanmıştır

ve aşırı optimizasyon ile agresif stratejilerden kaçınır.

⚙️ Temel Özellikler:

İşlem Çifti: XAUUSD (Altın)

Zaman Dilimi: H1 (isteğe bağlı olarak M5–M30 desen analizi)

Minimum Bakiye: $100

Önerilen Bakiye: $500–$1000

Hesap Türü: Herhangi biri (tercihen RAW/ECN)

Kaldıraç: 1:100 veya 1:500

EA, zaman filtresi özelliğine sahiptir ve işlemleri Londra ve New York seansları (10:01–20:01, broker saati) ile sınırlayabilir.

💡 Kademeli Fiyat Modeli:

Equity Paragon EA, talebe ve güncellemelere göre değişen dinamik bir fiyatlandırma modelini benimser.

Başlangıç Fiyatı: $100

Güncel Fiyat: $127.99

Fiyat, talep arttıkça ve yeni sürümler yayınlandıkça kademeli olarak artacaktır.

(Kiralama seçeneği şu anda mevcut değildir.)

🧠 Strateji ve Sermaye Koruma:

EA, benzersiz bir Equity kontrol sistemi kullanarak,

hesap düşüşlerini (drawdown) dinamik şekilde yönetir ve elde edilen kârı korur.

Ana koruma mekanizmaları:

Adım adım kâr kilitleme (Step-by-step Profit Locking)

Akıllı trailing stop (Smart Trailing Stop)

Breakeven sistemi (zararsızlık noktası koruması)

📊 CANLI SİNYAL:

Gerçek zamanlı işlem sinyalini buradan inceleyebilirsiniz:

👉 https://www.mql5.com/en/signals/2339469?source=Site+Signals+My

👥 Topluluk ve Kullanıcı Kılavuzu:

Resmî topluluk kanalına katılın ve EA’nın kurulum ve yapılandırma rehberine erişin:

👉 https://www.mql5.com/en/channels/01de46b13943dc01

Bu kanalda:

Sorular sorabilir,

Sonuçlarınızı paylaşabilir,

Güncellemeleri takip edebilir,

Kullanım ipuçları alabilirsiniz.

Equity Paragon EA, basitlik, güvenilirlik ve uyarlanabilir risk yönetimini bir araya getirir.

Sermayenin kontrollü büyümesini sağlar ve mevduat korumasını ön planda tutarak,

çoğu otomatik işlem sisteminde görülen yaygın hatalardan kaçınır.

🔗 Ürün Bağlantısı:

https://www.mql5.com/en/market/product/153093