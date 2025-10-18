"Market Wizard" gibi ticaret yapmak: Linda Rashke'nin kuralları neden onyıllar sonra hala çalışıyor

Linda Rashke'nin "Market Wizard" ticaret kuralları basit görünüyor, ancak onlarca yıldır en pratik olanlardan biri olmaya devam ediyor.

🟡 Yeni zirveden sonra ilk düzeltmeyi satın alın. Yeni dip sonrası ilk sıçramayı satın. Dürtü genellikle dönmeden önce devam eder. bkz. tek mumla dürtü tabanlı ticaret fikri

🟡 Gündüzün ikinci yarısındaki güç veya zayıflık ertesi güne devam etmelidir. Piyasa geç hareketleri taklit etmez, sabah tekrar göstermeden.

🟡 En iyi dönüşler sabah olur. Temiz dönüşler yakalamak istiyorsanız, erken saatlere odaklanın.

🟡 Boşluk ne kadar büyükse, devam etme şansı o kadar yüksek. Boşluklar duygular ve konumlandırmadır - nadiren hemen kapanırlar.

🟡 Önceki günün ekstrem seviyelerine fiyat tepkisini izleyin. Bunlar güç veya zayıflığı kontrol etmek için anahtar seviyelerdir.

🟡 Dünkü zirve ve dip önemli bir seviyedir, çünkü fiyat ya ondan sıçrar ya da kırar ve hareketi devam ettirir.

🟡 Son saat gerçeği söyler. Akıllı para günün sonunda kartlarını gösterir. Ardışık güçlü kapanışlar trendi doğrular.

🟡 Kapanışta yüksek hacim sabah devamı anlamına gelir. Hacim inançtır. Genellikle bir sonraki seansa taşınır.

🟡 İlk saat günün çerçevesini belirler. Günlük aralığın ana kısmı erken oluşur.

🟡 Fiyat hareketinin dört ebedi ilkesi:

• Trendler dönmekten çok devam eder;

• Dürtü fiyatı önceler;

• Trendler zirve ile biter;

• Piyasalar genişleme ve daralma arasında dönüşür.

🟡 Geleceği kimse bilmez. Başarılı bir trader tahmin etmez, piyasa eylemlerine tepki verir.

Bu kurallara onlarca yıl var, ancak hala piyasalar için mükemmel uyuyor. Çünkü piyasalar değişir, ancak insan davranışı değişmez. Bu Linda Rashke kuralları piyasa yapısını ve fiyat davranışını anlamanın ne kadar önemli olduğunu gösterir. Ancak onları manuel uygulamak - uzun ve özneldir.