- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
48
Прибыльных трейдов:
29 (60.41%)
Убыточных трейдов:
19 (39.58%)
Лучший трейд:
6.92 USD
Худший трейд:
-12.84 USD
Общая прибыль:
42.65 USD (4 333 pips)
Общий убыток:
-54.08 USD (4 968 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (7.17 USD)
Макс. прибыль в серии:
9.17 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
-0.06
Торговая активность:
63.47%
Макс. загрузка депозита:
99.65%
Последний трейд:
23 часа
Трейдов в неделю:
48
Ср. время удержания:
14 минут
Фактор восстановления:
-0.37
Длинных трейдов:
18 (37.50%)
Коротких трейдов:
30 (62.50%)
Профит фактор:
0.79
Мат. ожидание:
-0.24 USD
Средняя прибыль:
1.47 USD
Средний убыток:
-2.85 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-28.80 USD)
Макс. убыток в серии:
-28.80 USD (4)
Прирост в месяц:
-12.34%
Алготрейдинг:
4%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
11.68 USD
Максимальная:
30.93 USD (31.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
29.53% (30.93 USD)
По эквити:
20.63% (17.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.i
|47
|SOLUSD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.i
|-11
|SOLUSD
|-1
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.i
|-554
|SOLUSD
|-81
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +6.92 USD
Худший трейд: -13 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +7.17 USD
Макс. убыток в серии: -28.80 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "BlueberryMarkets-Live02" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
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Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
31 USD в месяц
-12%
0
0
USD
USD
0
USD
USD
1
4%
48
60%
63%
0.78
-0.24
USD
USD
30%
1:200