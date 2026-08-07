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Сигналы / MetaTrader 5 / Gold Challenge 80 to 1000
Bartlomiej Ranis

Gold Challenge 80 to 1000

Bartlomiej Ranis
Bartlomiej Ranis

Bartlomiej Ranis

0 отзывов
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 31 USD в месяц
прирост с 2026 -12%
BlueberryMarkets-Live02
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
48
Прибыльных трейдов:
29 (60.41%)
Убыточных трейдов:
19 (39.58%)
Лучший трейд:
6.92 USD
Худший трейд:
-12.84 USD
Общая прибыль:
42.65 USD (4 333 pips)
Общий убыток:
-54.08 USD (4 968 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (7.17 USD)
Макс. прибыль в серии:
9.17 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
-0.06
Торговая активность:
63.47%
Макс. загрузка депозита:
99.65%
Последний трейд:
23 часа
Трейдов в неделю:
48
Ср. время удержания:
14 минут
Фактор восстановления:
-0.37
Длинных трейдов:
18 (37.50%)
Коротких трейдов:
30 (62.50%)
Профит фактор:
0.79
Мат. ожидание:
-0.24 USD
Средняя прибыль:
1.47 USD
Средний убыток:
-2.85 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-28.80 USD)
Макс. убыток в серии:
-28.80 USD (4)
Прирост в месяц:
-12.34%
Алготрейдинг:
4%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
11.68 USD
Максимальная:
30.93 USD (31.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
29.53% (30.93 USD)
По эквити:
20.63% (17.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.i 47
SOLUSD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.i -11
SOLUSD -1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.i -554
SOLUSD -81
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +6.92 USD
Худший трейд: -13 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +7.17 USD
Макс. убыток в серии: -28.80 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "BlueberryMarkets-Live02" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

🚨 EXCLUSIVE CHALLENGE: 10 SLOTS ONLY! 🚨


Don't sit on the sidelines while others claim their spot. Copying will be permanently locked as soon as the 10-investor limit is reached to ensure zero latency, zero slippage, and maximum execution precision.

🔥 THE GOAL: $80 TO $1,000
Designed specifically for investors looking to aggressively scale a small starting deposit. We trade high-probability setups focusing exclusively on XAUUSD (Gold) volatility and liquidity.

🧠 100% MANUAL TRADING
Zero unpredictable EAs, zero dangerous Grid or Martingale strategies. Every position is manually analyzed, timed, and executed with strict market structure discipline.

🛡️ RISK MANAGEMENT

  • Max Daily Drawdown: 25%

  • Hard risk controls implemented to protect equity during volatile news and market shifts.

This is your only chance to get in at the ground floor. Connect your account now before all spots are taken! 🚀


Нет отзывов
2026.08.10 05:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.08.09 23:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.09 22:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.08 16:05
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.08.08 15:04
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.08.07 21:59
High risk of negative slippage when copying deals
2026.08.07 21:59
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2026.08.07 21:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.08.07 21:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Gold Challenge 80 to 1000
31 USD в месяц
-12%
0
0
USD
0
USD
1
4%
48
60%
63%
0.78
-0.24
USD
30%
1:200
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