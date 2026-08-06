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Сигналы / MetaTrader 5 / Pufferfish
Yi Chao Zhang

Pufferfish

Yi Chao Zhang
Yi Chao Zhang

Yi Chao Zhang

0 отзывов
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 -94%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2
Прибыльных трейдов:
0 (0.00%)
Убыточных трейдов:
2 (100.00%)
Лучший трейд:
0.00 USD
Худший трейд:
-19.22 USD
Общая прибыль:
0.00 USD
Общий убыток:
-30.54 USD (3 044 pips)
Макс. серия выигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
0.00 USD (0)
Коэффициент Шарпа:
-5.60
Торговая активность:
6.19%
Макс. загрузка депозита:
292.10%
Последний трейд:
20 часов
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
-1.00
Длинных трейдов:
2 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
0.00
Мат. ожидание:
-15.27 USD
Средняя прибыль:
0.00 USD
Средний убыток:
-15.27 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-30.44 USD)
Макс. убыток в серии:
-30.44 USD (2)
Прирост в месяц:
-93.94%
Алготрейдинг:
50%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
30.54 USD
Максимальная:
30.54 USD (93.94%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
93.94% (30.54 USD)
По эквити:
77.57% (25.14 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 2
1 2
1 2
1 2
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -31
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -3K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +0.00 USD
Худший трейд: -19 USD
Макс. серия выигрышей: 0
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +0.00 USD
Макс. убыток в серии: -30.44 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TradeMaxGlobal-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
FBS-Real
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
3.74 × 53
GTCGlobalTrade-Server
4.16 × 43
Exness-MT5Real8
5.00 × 7
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live2
9.37 × 2634
FusionMarkets-Live
10.00 × 4
Exness-MT5Real34
13.40 × 111
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
ICMarketsSC-MT5-6
21.29 × 509
BlackBullMarkets-Live
26.00 × 1
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Нет отзывов
2026.08.10 12:19
Share of trading days is too low
2026.08.10 12:19
Share of days for 80% of trades is too low
2026.08.10 12:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.10 12:19
A large drawdown may occur on the account again
2026.08.10 11:19
Share of trading days is too low
2026.08.10 11:19
Share of days for 80% of trades is too low
2026.08.10 11:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.10 11:19
A large drawdown may occur on the account again
2026.08.06 16:49
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.06 16:49
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.06 16:49
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.08.06 16:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.08.06 16:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Pufferfish
30 USD в месяц
-94%
0
0
USD
2
USD
1
50%
2
0%
6%
0.00
-15.27
USD
94%
1:500
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