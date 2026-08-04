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Сигналы / MetaTrader 5 / NINJA Kurohayate EURUSD OANDA Japan Live
Atsushi Katayama

NINJA Kurohayate EURUSD OANDA Japan Live

Atsushi Katayama
Atsushi Katayama

Atsushi Katayama

I develop and test MetaTrader 5 Expert Advisors with a focus on backtesting, forward testing, and risk management.
My products do not rely on martingale, grid, or averaging strategies.
0 отзывов
54 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -49%
OANDA-Japan MT5 Live
1:25
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
353
Прибыльных трейдов:
222 (62.88%)
Убыточных трейдов:
131 (37.11%)
Лучший трейд:
74 960.00 JPY
Худший трейд:
-70 522.00 JPY
Общая прибыль:
707 113.00 JPY (33 734 pips)
Общий убыток:
-764 445.00 JPY (41 152 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (41 527.00 JPY)
Макс. прибыль в серии:
78 960.00 JPY (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.09
Торговая активность:
33.78%
Макс. загрузка депозита:
72.99%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
-0.25
Длинных трейдов:
177 (50.14%)
Коротких трейдов:
176 (49.86%)
Профит фактор:
0.93
Мат. ожидание:
-162.41 JPY
Средняя прибыль:
3 185.19 JPY
Средний убыток:
-5 835.46 JPY
Макс. серия проигрышей:
5 (-49 057.00 JPY)
Макс. убыток в серии:
-148 101.00 JPY (3)
Прирост в месяц:
14.79%
Годовой прогноз:
179.43%
Алготрейдинг:
41%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
209 034.00 JPY
Максимальная:
230 664.00 JPY (137.60%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
65.53% (230 664.00 JPY)
По эквити:
3.29% (29 360.00 JPY)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 157
USDJPY 114
EURJPY 79
AUDJPY 2
GBPJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 840
USDJPY -1.4K
EURJPY 56
AUDJPY 6
GBPJPY 13
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 3.9K
USDJPY -12K
EURJPY 480
AUDJPY 36
GBPJPY 73
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +74 960.00 JPY
Худший трейд: -70 522 JPY
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +41 527.00 JPY
Макс. убыток в серии: -49 057.00 JPY

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OANDA-Japan MT5 Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

This is a live OANDA Japan account primarily operated with NINJA Kurohayate EURUSD.

This is a short-term EURUSD EA. Its settings and strategy may be reviewed and updated approximately every two weeks according to recent market conditions.

Discretionary trades may also be placed on this account. Therefore, not every trade shown by the Signal is necessarily generated by the EA. The published statistics represent the entire account and should not be interpreted as an EA-only forward test.

Signal copying involves risk. Past performance does not guarantee future results. Please use appropriate risk settings.


Нет отзывов
2026.08.04 17:50
A large drawdown may occur on the account again
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
NINJA Kurohayate EURUSD OANDA Japan Live
30 USD в месяц
-49%
0
0
USD
869K
JPY
54
41%
353
62%
34%
0.92
-162.41
JPY
66%
1:25
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