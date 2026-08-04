- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|157
|USDJPY
|114
|EURJPY
|79
|AUDJPY
|2
|GBPJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|840
|USDJPY
|-1.4K
|EURJPY
|56
|AUDJPY
|6
|GBPJPY
|13
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|3.9K
|USDJPY
|-12K
|EURJPY
|480
|AUDJPY
|36
|GBPJPY
|73
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OANDA-Japan MT5 Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
This is a live OANDA Japan account primarily operated with NINJA Kurohayate EURUSD.
This is a short-term EURUSD EA. Its settings and strategy may be reviewed and updated approximately every two weeks according to recent market conditions.
Discretionary trades may also be placed on this account. Therefore, not every trade shown by the Signal is necessarily generated by the EA. The published statistics represent the entire account and should not be interpreted as an EA-only forward test.
Signal copying involves risk. Past performance does not guarantee future results. Please use appropriate risk settings.
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