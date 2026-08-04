- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
89
Прибыльных трейдов:
31 (34.83%)
Убыточных трейдов:
58 (65.17%)
Лучший трейд:
28.61 USD
Худший трейд:
-24.14 USD
Общая прибыль:
188.86 USD (110 238 pips)
Общий убыток:
-437.49 USD (299 869 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (90.75 USD)
Макс. прибыль в серии:
90.75 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
-0.20
Торговая активность:
18.08%
Макс. загрузка депозита:
80.19%
Последний трейд:
12 минут
Трейдов в неделю:
89
Ср. время удержания:
38 минут
Фактор восстановления:
-0.69
Длинных трейдов:
33 (37.08%)
Коротких трейдов:
56 (62.92%)
Профит фактор:
0.43
Мат. ожидание:
-2.79 USD
Средняя прибыль:
6.09 USD
Средний убыток:
-7.54 USD
Макс. серия проигрышей:
20 (-215.74 USD)
Макс. убыток в серии:
-215.74 USD (20)
Прирост в месяц:
-49.73%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
351.01 USD
Максимальная:
358.95 USD (70.67%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
70.67% (358.95 USD)
По эквити:
14.72% (52.21 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USTECm
|83
|JP225m
|4
|XAUUSDm
|2
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USTECm
|-299
|JP225m
|6
|XAUUSDm
|44
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USTECm
|-237K
|JP225m
|3.3K
|XAUUSDm
|44K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +28.61 USD
Худший трейд: -24 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 20
Макс. прибыль в серии: +90.75 USD
Макс. убыток в серии: -215.74 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real43" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Intraday Nasdaq (NQ) trading during the European session. Rule-based execution with fixed risk management. No martingale. No grid. No averaging down.
Focus on consistency over high returns.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
99 USD в месяц
-50%
0
0
USD
USD
232
USD
USD
1
0%
89
34%
18%
0.43
-2.79
USD
USD
71%
1:500