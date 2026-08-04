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Сигналы / MetaTrader 5 / NQ Intraday
Yi Ding Wang

NQ Intraday

Yi Ding Wang
Yi Ding Wang

Yi Ding Wang

0 отзывов
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 99 USD в месяц
прирост с 2026 -50%
Exness-MT5Real43
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
89
Прибыльных трейдов:
31 (34.83%)
Убыточных трейдов:
58 (65.17%)
Лучший трейд:
28.61 USD
Худший трейд:
-24.14 USD
Общая прибыль:
188.86 USD (110 238 pips)
Общий убыток:
-437.49 USD (299 869 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (90.75 USD)
Макс. прибыль в серии:
90.75 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
-0.20
Торговая активность:
18.08%
Макс. загрузка депозита:
80.19%
Последний трейд:
12 минут
Трейдов в неделю:
89
Ср. время удержания:
38 минут
Фактор восстановления:
-0.69
Длинных трейдов:
33 (37.08%)
Коротких трейдов:
56 (62.92%)
Профит фактор:
0.43
Мат. ожидание:
-2.79 USD
Средняя прибыль:
6.09 USD
Средний убыток:
-7.54 USD
Макс. серия проигрышей:
20 (-215.74 USD)
Макс. убыток в серии:
-215.74 USD (20)
Прирост в месяц:
-49.73%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
351.01 USD
Максимальная:
358.95 USD (70.67%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
70.67% (358.95 USD)
По эквити:
14.72% (52.21 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USTECm 83
JP225m 4
XAUUSDm 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USTECm -299
JP225m 6
XAUUSDm 44
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USTECm -237K
JP225m 3.3K
XAUUSDm 44K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +28.61 USD
Худший трейд: -24 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 20
Макс. прибыль в серии: +90.75 USD
Макс. убыток в серии: -215.74 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real43" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Intraday Nasdaq (NQ) trading during the European session. Rule-based execution with fixed risk management. No martingale. No grid. No averaging down.

Focus on consistency over high returns.

Нет отзывов
2026.08.07 03:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.07 02:52
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.07 01:52
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.04 14:49
A large drawdown may occur on the account again
2026.08.04 12:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.08.04 12:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.04 09:47
Share of trading days is too low
2026.08.04 09:47
Share of days for 80% of trades is too low
2026.08.04 09:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.04 08:47
Share of trading days is too low
2026.08.04 08:47
Share of days for 80% of trades is too low
2026.08.04 08:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.04 07:46
Share of trading days is too low
2026.08.04 07:46
Share of days for 80% of trades is too low
2026.08.04 07:46
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.04 06:46
Share of trading days is too low
2026.08.04 06:46
Share of days for 80% of trades is too low
2026.08.04 02:45
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.04 02:45
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.04 02:45
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
NQ Intraday
99 USD в месяц
-50%
0
0
USD
232
USD
1
0%
89
34%
18%
0.43
-2.79
USD
71%
1:500
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