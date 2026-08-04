- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
36
Прибыльных трейдов:
29 (80.55%)
Убыточных трейдов:
7 (19.44%)
Лучший трейд:
92.00 USD
Худший трейд:
-126.50 USD
Общая прибыль:
263.00 USD (418 pips)
Общий убыток:
-347.50 USD (691 pips)
Макс. серия выигрышей:
25 (158.50 USD)
Макс. прибыль в серии:
158.50 USD (25)
Коэффициент Шарпа:
-0.03
Торговая активность:
44.50%
Макс. загрузка депозита:
67.84%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
36
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
-0.30
Длинных трейдов:
23 (63.89%)
Коротких трейдов:
13 (36.11%)
Профит фактор:
0.76
Мат. ожидание:
-2.35 USD
Средняя прибыль:
9.07 USD
Средний убыток:
-49.64 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-279.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-279.00 USD (4)
Прирост в месяц:
-42.25%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
84.50 USD
Максимальная:
279.00 USD (70.72%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
70.72% (279.00 USD)
По эквити:
61.65% (213.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XTIUSD
|30
|XBRUSD
|6
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XTIUSD
|-154
|XBRUSD
|70
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XTIUSD
|-319
|XBRUSD
|46
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +92.00 USD
Худший трейд: -127 USD
Макс. серия выигрышей: 25
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +158.50 USD
Макс. убыток в серии: -279.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-42%
0
0
USD
USD
0
USD
USD
1
0%
36
80%
45%
0.75
-2.35
USD
USD
71%
1:500