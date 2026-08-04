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Сигналы / MetaTrader 5 / MySnap
Nattarika Rakpanit

MySnap

Nattarika Rakpanit
Nattarika Rakpanit

Nattarika Rakpanit

0 отзывов
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 -42%
ICMarketsSC-MT5-3
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
36
Прибыльных трейдов:
29 (80.55%)
Убыточных трейдов:
7 (19.44%)
Лучший трейд:
92.00 USD
Худший трейд:
-126.50 USD
Общая прибыль:
263.00 USD (418 pips)
Общий убыток:
-347.50 USD (691 pips)
Макс. серия выигрышей:
25 (158.50 USD)
Макс. прибыль в серии:
158.50 USD (25)
Коэффициент Шарпа:
-0.03
Торговая активность:
44.50%
Макс. загрузка депозита:
67.84%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
36
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
-0.30
Длинных трейдов:
23 (63.89%)
Коротких трейдов:
13 (36.11%)
Профит фактор:
0.76
Мат. ожидание:
-2.35 USD
Средняя прибыль:
9.07 USD
Средний убыток:
-49.64 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-279.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-279.00 USD (4)
Прирост в месяц:
-42.25%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
84.50 USD
Максимальная:
279.00 USD (70.72%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
70.72% (279.00 USD)
По эквити:
61.65% (213.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XTIUSD 30
XBRUSD 6
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XTIUSD -154
XBRUSD 70
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XTIUSD -319
XBRUSD 46
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +92.00 USD
Худший трейд: -127 USD
Макс. серия выигрышей: 25
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +158.50 USD
Макс. убыток в серии: -279.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

MySnap
Нет отзывов
2026.08.06 21:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.06 21:51
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.08.06 21:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.06 20:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.06 20:50
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.08.06 20:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.06 20:50
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 3 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.06 16:49
High current drawdown in 59% indicates the absence of risk limitation
2026.08.06 16:49
A large drawdown may occur on the account again
2026.08.06 10:03
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.08.05 14:57
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.08.05 14:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.05 03:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.05 02:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.04 02:45
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.08.04 02:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.08.04 02:45
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
MySnap
30 USD в месяц
-42%
0
0
USD
0
USD
1
0%
36
80%
45%
0.75
-2.35
USD
71%
1:500
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