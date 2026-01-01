К сожалению, сигнал RB007 отключен и недоступен. Автор прекратил трансляцию сигнала. Но в вашем распоряжении остается огромная база других активно торгующих сигналов и поставщиков. Выберите из них наиболее подходящий, подключитесь, и пусть ваш терминал автоматически копирует сделки. Выбрать новый сигнал

Вы можете ознакомиться с другими сигналами Mr Manatchai Phrommin: 30 RB010 Прирост -59% Подписчики 0 Недели 1 Трейды 101 Прибыльные 53% Профит фактор 0.42 Макс. просадка 74% 30 RB011 Прирост 9% Подписчики 0 Недели 1 Трейды 8 Прибыльные 87% Профит фактор 5.68 Макс. просадка 4%

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