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Сигналы / MetaTrader 5 / LowKey Vibes
Shawn Christopher Kim

LowKey Vibes

Shawn Christopher Kim
Shawn Christopher Kim

Shawn Christopher Kim

0 отзывов
Надежность
21 неделя
0 / 0 USD
прирост с 2026 5%
TMFinancials-Server
1:33

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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
196
Прибыльных трейдов:
172 (87.75%)
Убыточных трейдов:
24 (12.24%)
Лучший трейд:
1 931.69 USD
Худший трейд:
-768.13 USD
Общая прибыль:
140 608.43 USD (76 386 522 pips)
Общий убыток:
-10 675.74 USD (10 568 597 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (15 452.86 USD)
Макс. прибыль в серии:
15 452.86 USD (19)
Коэффициент Шарпа:
1.19
Торговая активность:
0.00%
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
12 минут
Фактор восстановления:
129.38
Длинных трейдов:
93 (47.45%)
Коротких трейдов:
103 (52.55%)
Профит фактор:
13.17
Мат. ожидание:
662.92 USD
Средняя прибыль:
817.49 USD
Средний убыток:
-444.82 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-1 004.25 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 004.25 USD (2)
Прирост в месяц:
0.94%
Годовой прогноз:
11.40%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
1 004.25 USD (0.04%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.f 196
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.f 130K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.f 66M
20M 40M 60M 80M
20M 40M 60M 80M
20M 40M 60M 80M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 931.69 USD
Худший трейд: -768 USD
Макс. серия выигрышей: 19
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +15 452.86 USD
Макс. убыток в серии: -1 004.25 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TMFinancials-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Low drawdown, low profits. 1-1.2% average per month. Consistency.
Нет отзывов
2026.07.29 17:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.29 17:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.29 17:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.29 16:13
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.29 16:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.29 16:13
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика