Подписка будет разрешена после начала торговли
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- Просадка
Всего трейдов:
196
Прибыльных трейдов:
172 (87.75%)
Убыточных трейдов:
24 (12.24%)
Лучший трейд:
1 931.69 USD
Худший трейд:
-768.13 USD
Общая прибыль:
140 608.43 USD (76 386 522 pips)
Общий убыток:
-10 675.74 USD (10 568 597 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (15 452.86 USD)
Макс. прибыль в серии:
15 452.86 USD (19)
Коэффициент Шарпа:
1.19
Торговая активность:
0.00%
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
12 минут
Фактор восстановления:
129.38
Длинных трейдов:
93 (47.45%)
Коротких трейдов:
103 (52.55%)
Профит фактор:
13.17
Мат. ожидание:
662.92 USD
Средняя прибыль:
817.49 USD
Средний убыток:
-444.82 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-1 004.25 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 004.25 USD (2)
Прирост в месяц:
0.94%
Годовой прогноз:
11.40%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
1 004.25 USD (0.04%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.f
|196
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.f
|130K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.f
|66M
|
20M 40M 60M 80M
|
20M 40M 60M 80M
|
20M 40M 60M 80M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 931.69 USD
Худший трейд: -768 USD
Макс. серия выигрышей: 19
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +15 452.86 USD
Макс. убыток в серии: -1 004.25 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TMFinancials-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Low drawdown, low profits. 1-1.2% average per month. Consistency.
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