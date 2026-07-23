- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
43
Прибыльных трейдов:
33 (76.74%)
Убыточных трейдов:
10 (23.26%)
Лучший трейд:
168.46 USD
Худший трейд:
-5.97 USD
Общая прибыль:
623.53 USD (245 821 pips)
Общий убыток:
-30.68 USD (3 927 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (394.33 USD)
Макс. прибыль в серии:
394.33 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.40
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
4.58%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
96.09
Длинных трейдов:
31 (72.09%)
Коротких трейдов:
12 (27.91%)
Профит фактор:
20.32
Мат. ожидание:
13.79 USD
Средняя прибыль:
18.89 USD
Средний убыток:
-3.07 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-5.97 USD)
Макс. убыток в серии:
-5.97 USD (1)
Прирост в месяц:
1.19%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.18 USD
Максимальная:
6.17 USD (0.01%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.01% (3.61 USD)
По эквити:
0.66% (334.71 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|16
|FRA40.cash
|12
|NZDCAD
|12
|GER40.cash
|2
|EURCAD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|101
|FRA40.cash
|94
|NZDCAD
|62
|GER40.cash
|333
|EURCAD
|5
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|3.5K
|FRA40.cash
|84K
|NZDCAD
|2K
|GER40.cash
|152K
|EURCAD
|239
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +168.46 USD
Худший трейд: -6 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +394.33 USD
Макс. убыток в серии: -5.97 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FTMO-Server4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
1%
0
0
USD
USD
51K
USD
USD
3
97%
43
76%
100%
20.32
13.79
USD
USD
1%
1:30