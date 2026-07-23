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Сигналы / MetaTrader 5 / GoldEdge US30 Index 50K Challenge
Chi Sang Lai

GoldEdge US30 Index 50K Challenge

Chi Sang Lai
Chi Sang Lai

Chi Sang Lai

5 (5)
🚀 Hello traders!
I’m excited to introduce the complete GoldEdge EA Series for MT5!
Whether you want to learn and test with our free version, GoldEdge Spark, or dominate the markets with our specialized premium EAs, we have a solution for you.
4 продукта 4 сигнала
0 отзывов
Надежность
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 1%
FTMO-Server4
1:30
Как подписаться?
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
43
Прибыльных трейдов:
33 (76.74%)
Убыточных трейдов:
10 (23.26%)
Лучший трейд:
168.46 USD
Худший трейд:
-5.97 USD
Общая прибыль:
623.53 USD (245 821 pips)
Общий убыток:
-30.68 USD (3 927 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (394.33 USD)
Макс. прибыль в серии:
394.33 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.40
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
4.58%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
96.09
Длинных трейдов:
31 (72.09%)
Коротких трейдов:
12 (27.91%)
Профит фактор:
20.32
Мат. ожидание:
13.79 USD
Средняя прибыль:
18.89 USD
Средний убыток:
-3.07 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-5.97 USD)
Макс. убыток в серии:
-5.97 USD (1)
Прирост в месяц:
1.19%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.18 USD
Максимальная:
6.17 USD (0.01%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.01% (3.61 USD)
По эквити:
0.66% (334.71 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 16
FRA40.cash 12
NZDCAD 12
GER40.cash 2
EURCAD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 101
FRA40.cash 94
NZDCAD 62
GER40.cash 333
EURCAD 5
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 3.5K
FRA40.cash 84K
NZDCAD 2K
GER40.cash 152K
EURCAD 239
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +168.46 USD
Худший трейд: -6 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +394.33 USD
Макс. убыток в серии: -5.97 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FTMO-Server4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.07.29 18:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.24 09:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.23 10:19
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.07.23 10:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.23 10:19
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
GoldEdge US30 Index 50K Challenge
30 USD в месяц
1%
0
0
USD
51K
USD
3
97%
43
76%
100%
20.32
13.79
USD
1%
1:30
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Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

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