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Сигналы / MetaTrader 5 / Market Timing Strategy
Dennis Janzer

Market Timing Strategy

Dennis Janzer
Dennis Janzer

Dennis Janzer

0 отзывов
5 недель
0 / 0 USD
Копировать за 49 USD в месяц
прирост с 2026 -1%
Ava-Real 1-MT5
1:400
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
9
Прибыльных трейдов:
4 (44.44%)
Убыточных трейдов:
5 (55.56%)
Лучший трейд:
189.45 EUR
Худший трейд:
-152.43 EUR
Общая прибыль:
291.12 EUR (15 409 pips)
Общий убыток:
-414.69 EUR (10 280 pips)
Макс. серия выигрышей:
2 (98.52 EUR)
Макс. прибыль в серии:
189.45 EUR (1)
Коэффициент Шарпа:
-0.13
Торговая активность:
70.39%
Макс. загрузка депозита:
1.84%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
-0.31
Длинных трейдов:
7 (77.78%)
Коротких трейдов:
2 (22.22%)
Профит фактор:
0.70
Мат. ожидание:
-13.73 EUR
Средняя прибыль:
72.78 EUR
Средний убыток:
-82.94 EUR
Макс. серия проигрышей:
3 (-317.16 EUR)
Макс. убыток в серии:
-317.16 EUR (3)
Прирост в месяц:
-1.24%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
313.02 EUR
Максимальная:
395.41 EUR (3.92%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.92% (395.41 EUR)
По эквити:
2.48% (246.70 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GOLD 5
GERMANY_40 2
EURUSD 2
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GOLD 123
GERMANY_40 -31
EURUSD -233
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GOLD 6.8K
GERMANY_40 -490
EURUSD -1.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +189.45 EUR
Худший трейд: -152 EUR
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +98.52 EUR
Макс. убыток в серии: -317.16 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Ava-Real 1-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

AlpariEvrasia-Real01
0.00 × 90
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 13
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 11
ICMarketsSC-MT5-2
0.09 × 174
ICMarketsSC-MT5-4
0.27 × 351
Ava-Real 1-MT5
0.46 × 493
Pepperstone-MT5-Live01
0.59 × 17
Exness-MT5Real7
0.78 × 18
Exness-MT5Real31
1.04 × 24
Exness-MT5Real34
1.64 × 25
BlackBullMarkets-Live
2.00 × 1
VantageInternational-Live
2.15 × 60
ZeroMarkets-1
2.73 × 22
MishovMarkets-Live
2.93 × 14
VantageInternational-Live 10
4.00 × 1
RoboForex-Pro
4.17 × 12
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Market Timing Strategy is an automated MT5 trading signal combining several seasonal and event-driven approaches for gold, EUR/USD, the DAX and the S&P 500.

Position size is calculated based on current account equity and the predefined weighting of each strategy. Entries and exits follow fixed, predefined rules. The system does not use martingale or uncontrolled position averaging.

Subscriber results may differ from the signal account due to broker quotes, spreads, swaps, symbol specifications, execution speed and signal-copying settings. Past performance does not guarantee future results.
Нет отзывов
2026.08.05 18:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.05 17:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.30 07:17
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.29 17:14
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 20 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.16 20:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.10 17:57
Share of trading days is too low
2026.07.10 17:57
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.10 16:57
Share of trading days is too low
2026.07.10 16:57
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.10 13:55
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 3 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.10 13:55
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 3 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.10 13:55
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.10 13:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.10 13:55
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Market Timing Strategy
49 USD в месяц
-1%
0
0
USD
9.9K
EUR
5
100%
9
44%
70%
0.70
-13.73
EUR
4%
1:400
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