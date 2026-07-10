- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
9
Прибыльных трейдов:
4 (44.44%)
Убыточных трейдов:
5 (55.56%)
Лучший трейд:
189.45 EUR
Худший трейд:
-152.43 EUR
Общая прибыль:
291.12 EUR (15 409 pips)
Общий убыток:
-414.69 EUR (10 280 pips)
Макс. серия выигрышей:
2 (98.52 EUR)
Макс. прибыль в серии:
189.45 EUR (1)
Коэффициент Шарпа:
-0.13
Торговая активность:
70.39%
Макс. загрузка депозита:
1.84%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
-0.31
Длинных трейдов:
7 (77.78%)
Коротких трейдов:
2 (22.22%)
Профит фактор:
0.70
Мат. ожидание:
-13.73 EUR
Средняя прибыль:
72.78 EUR
Средний убыток:
-82.94 EUR
Макс. серия проигрышей:
3 (-317.16 EUR)
Макс. убыток в серии:
-317.16 EUR (3)
Прирост в месяц:
-1.24%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
313.02 EUR
Максимальная:
395.41 EUR (3.92%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.92% (395.41 EUR)
По эквити:
2.48% (246.70 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLD
|5
|GERMANY_40
|2
|EURUSD
|2
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLD
|123
|GERMANY_40
|-31
|EURUSD
|-233
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLD
|6.8K
|GERMANY_40
|-490
|EURUSD
|-1.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +189.45 EUR
Худший трейд: -152 EUR
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +98.52 EUR
Макс. убыток в серии: -317.16 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Ava-Real 1-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.00 × 90
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 13
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 11
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.09 × 174
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.27 × 351
|
Ava-Real 1-MT5
|0.46 × 493
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.59 × 17
|
Exness-MT5Real7
|0.78 × 18
|
Exness-MT5Real31
|1.04 × 24
|
Exness-MT5Real34
|1.64 × 25
|
BlackBullMarkets-Live
|2.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|2.15 × 60
|
ZeroMarkets-1
|2.73 × 22
|
MishovMarkets-Live
|2.93 × 14
|
VantageInternational-Live 10
|4.00 × 1
|
RoboForex-Pro
|4.17 × 12
Market Timing Strategy is an automated MT5 trading signal combining several seasonal and event-driven approaches for gold, EUR/USD, the DAX and the S&P 500.
Position size is calculated based on current account equity and the predefined weighting of each strategy. Entries and exits follow fixed, predefined rules. The system does not use martingale or uncontrolled position averaging.
Subscriber results may differ from the signal account due to broker quotes, spreads, swaps, symbol specifications, execution speed and signal-copying settings. Past performance does not guarantee future results.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
49 USD в месяц
-1%
0
0
USD
USD
9.9K
EUR
EUR
5
100%
9
44%
70%
0.70
-13.73
EUR
EUR
4%
1:400