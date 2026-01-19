- Прирост
Всего трейдов:
15
Прибыльных трейдов:
10 (66.66%)
Убыточных трейдов:
5 (33.33%)
Лучший трейд:
222.50 USD
Худший трейд:
-105.80 USD
Общая прибыль:
727.69 USD (23 320 pips)
Общий убыток:
-307.91 USD (15 347 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (292.64 USD)
Макс. прибыль в серии:
435.05 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.31
Торговая активность:
92.29%
Макс. загрузка депозита:
36.27%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
20 минут
Фактор восстановления:
1.99
Длинных трейдов:
3 (20.00%)
Коротких трейдов:
12 (80.00%)
Профит фактор:
2.36
Мат. ожидание:
27.99 USD
Средняя прибыль:
72.77 USD
Средний убыток:
-61.58 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-210.81 USD)
Макс. убыток в серии:
-210.81 USD (3)
Алготрейдинг:
6%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
210.81 USD
Максимальная:
210.81 USD (5.27%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.27% (210.81 USD)
По эквити:
1.76% (79.38 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|15
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|420
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|8K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +222.50 USD
Худший трейд: -106 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +292.64 USD
Макс. убыток в серии: -210.81 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 13
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
FusionMarkets-Live
|5.67 × 3
|
Exness-MT5Real11
|9.17 × 6
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real28
|12.30 × 642
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
