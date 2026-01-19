СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Scaping gold
Le Duan

Scaping gold

Le Duan
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
прирост с 2026 10%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
15
Прибыльных трейдов:
10 (66.66%)
Убыточных трейдов:
5 (33.33%)
Лучший трейд:
222.50 USD
Худший трейд:
-105.80 USD
Общая прибыль:
727.69 USD (23 320 pips)
Общий убыток:
-307.91 USD (15 347 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (292.64 USD)
Макс. прибыль в серии:
435.05 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.31
Торговая активность:
92.29%
Макс. загрузка депозита:
36.27%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
20 минут
Фактор восстановления:
1.99
Длинных трейдов:
3 (20.00%)
Коротких трейдов:
12 (80.00%)
Профит фактор:
2.36
Мат. ожидание:
27.99 USD
Средняя прибыль:
72.77 USD
Средний убыток:
-61.58 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-210.81 USD)
Макс. убыток в серии:
-210.81 USD (3)
Алготрейдинг:
6%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
210.81 USD
Максимальная:
210.81 USD (5.27%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.27% (210.81 USD)
По эквити:
1.76% (79.38 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 15
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 420
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 8K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +222.50 USD
Худший трейд: -106 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +292.64 USD
Макс. убыток в серии: -210.81 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 13
OxSecurities-Live
4.05 × 21
FusionMarkets-Live
5.67 × 3
Exness-MT5Real11
9.17 × 6
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real28
12.30 × 642
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
Нет отзывов
2026.01.19 15:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.19 15:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.