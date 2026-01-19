- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
4
Прибыльных трейдов:
0 (0.00%)
Убыточных трейдов:
4 (100.00%)
Лучший трейд:
0.00 USD
Худший трейд:
-10.22 USD
Общая прибыль:
0.00 USD
Общий убыток:
-35.71 USD (415 801 pips)
Макс. серия выигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
0.00 USD (0)
Коэффициент Шарпа:
-1.80
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
166.19%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
-1.00
Длинных трейдов:
3 (75.00%)
Коротких трейдов:
1 (25.00%)
Профит фактор:
0.00
Мат. ожидание:
-8.93 USD
Средняя прибыль:
0.00 USD
Средний убыток:
-8.93 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-35.71 USD)
Макс. убыток в серии:
-35.71 USD (4)
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
35.71 USD
Максимальная:
35.71 USD (96.51%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
96.51% (35.71 USD)
По эквити:
36.90% (11.21 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|#BTCUSDr
|3
|USDJPYb
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|#BTCUSDr
|-29
|USDJPYb
|-7
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|#BTCUSDr
|-416K
|USDJPYb
|-140
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +0.00 USD
Худший трейд: -10 USD
Макс. серия выигрышей: 0
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +0.00 USD
Макс. убыток в серии: -35.71 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsSV-Live Server 5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов