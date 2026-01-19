СигналыРазделы
Wanamran Waemama

Rabbit Capital

Wanamran Waemama
0 отзывов
1 неделя
0 / 0 USD
прирост с 2026 -97%
HFMarketsSV-Live Server 5
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
4
Прибыльных трейдов:
0 (0.00%)
Убыточных трейдов:
4 (100.00%)
Лучший трейд:
0.00 USD
Худший трейд:
-10.22 USD
Общая прибыль:
0.00 USD
Общий убыток:
-35.71 USD (415 801 pips)
Макс. серия выигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
0.00 USD (0)
Коэффициент Шарпа:
-1.80
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
166.19%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
-1.00
Длинных трейдов:
3 (75.00%)
Коротких трейдов:
1 (25.00%)
Профит фактор:
0.00
Мат. ожидание:
-8.93 USD
Средняя прибыль:
0.00 USD
Средний убыток:
-8.93 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-35.71 USD)
Макс. убыток в серии:
-35.71 USD (4)
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
35.71 USD
Максимальная:
35.71 USD (96.51%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
96.51% (35.71 USD)
По эквити:
36.90% (11.21 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
#BTCUSDr 3
USDJPYb 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
#BTCUSDr -29
USDJPYb -7
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
#BTCUSDr -416K
USDJPYb -140
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +0.00 USD
Худший трейд: -10 USD
Макс. серия выигрышей: 0
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +0.00 USD
Макс. убыток в серии: -35.71 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsSV-Live Server 5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет отзывов
2026.01.19 18:25
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.19 16:25
Share of trading days is too low
2026.01.19 16:25
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.19 14:23
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.19 14:23
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.19 14:23
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.19 14:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.19 14:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
