Islam Fares Abdulaziz Abdulghani

MK Forex Gold Master

Islam Fares Abdulaziz Abdulghani
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 100 USD в месяц
прирост с 2026 41%
Exness-Real
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
647
Прибыльных трейдов:
539 (83.30%)
Убыточных трейдов:
108 (16.69%)
Лучший трейд:
667.80 USD
Худший трейд:
-164.68 USD
Общая прибыль:
3 210.79 USD (954 715 pips)
Общий убыток:
-1 741.76 USD (804 706 pips)
Макс. серия выигрышей:
31 (46.09 USD)
Макс. прибыль в серии:
714.84 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
1.36%
Последний трейд:
24 минуты
Трейдов в неделю:
649
Ср. время удержания:
17 минут
Фактор восстановления:
2.67
Длинных трейдов:
647 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
1.84
Мат. ожидание:
2.27 USD
Средняя прибыль:
5.96 USD
Средний убыток:
-16.13 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-547.31 USD)
Макс. убыток в серии:
-547.31 USD (4)
Прирост в месяц:
40.96%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
550.24 USD (12.94%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.45% (550.24 USD)
По эквити:
0.41% (21.01 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDm 647
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDm 1.5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDm 150K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +667.80 USD
Худший трейд: -165 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +46.09 USD
Макс. убыток в серии: -547.31 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.01.19 13:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.19 13:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.