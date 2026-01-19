- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
647
Прибыльных трейдов:
539 (83.30%)
Убыточных трейдов:
108 (16.69%)
Лучший трейд:
667.80 USD
Худший трейд:
-164.68 USD
Общая прибыль:
3 210.79 USD (954 715 pips)
Общий убыток:
-1 741.76 USD (804 706 pips)
Макс. серия выигрышей:
31 (46.09 USD)
Макс. прибыль в серии:
714.84 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
1.36%
Последний трейд:
24 минуты
Трейдов в неделю:
649
Ср. время удержания:
17 минут
Фактор восстановления:
2.67
Длинных трейдов:
647 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
1.84
Мат. ожидание:
2.27 USD
Средняя прибыль:
5.96 USD
Средний убыток:
-16.13 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-547.31 USD)
Макс. убыток в серии:
-547.31 USD (4)
Прирост в месяц:
40.96%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
550.24 USD (12.94%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.45% (550.24 USD)
По эквити:
0.41% (21.01 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|647
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDm
|1.5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDm
|150K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +667.80 USD
Худший трейд: -165 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +46.09 USD
Макс. убыток в серии: -547.31 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
You can get the bot directly through our channel : https://t.me/mkforexrobot
Or u can use our copy trading service directly from here : https://social-trading.exness.com/strategy/110574513/a/ku3dks7w2o/?platform=mobile&af_web_dp=https://social-trading.exness.com/strategy/110574513/&st_strategy=110574513&sharer=investor
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
100 USD в месяц
41%
0
0
USD
USD
5.2K
USD
USD
1
100%
647
83%
100%
1.84
2.27
USD
USD
9%
1:200