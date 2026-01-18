СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / MacFx
Kyle Anthony Macnamara

MacFx

Kyle Anthony Macnamara
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 100 USD в месяц
прирост с 2026 4%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
26
Прибыльных трейдов:
17 (65.38%)
Убыточных трейдов:
9 (34.62%)
Лучший трейд:
37.32 AUD
Худший трейд:
-13.00 AUD
Общая прибыль:
236.68 AUD (505 pips)
Общий убыток:
-26.41 AUD (70 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (125.97 AUD)
Макс. прибыль в серии:
125.97 AUD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.69
Торговая активность:
95.98%
Макс. загрузка депозита:
16.22%
Последний трейд:
7 часов
Трейдов в неделю:
32
Ср. время удержания:
15 минут
Фактор восстановления:
16.17
Длинных трейдов:
12 (46.15%)
Коротких трейдов:
14 (53.85%)
Профит фактор:
8.96
Мат. ожидание:
8.09 AUD
Средняя прибыль:
13.92 AUD
Средний убыток:
-2.93 AUD
Макс. серия проигрышей:
3 (-8.41 AUD)
Макс. убыток в серии:
-13.00 AUD (1)
Прирост в месяц:
4.47%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.06 AUD
Максимальная:
13.00 AUD (0.27%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.27% (13.00 AUD)
По эквити:
12.34% (605.92 AUD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURAUDp 7
USDCADp 7
USDCHFp 6
AUDNZDp 3
UK100 1
EURGBPp 1
AUDUSDp 1
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURAUDp 60
USDCADp 36
USDCHFp 43
AUDNZDp 6
UK100 0
EURGBPp 2
AUDUSDp 14
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURAUDp 213
USDCADp 125
USDCHFp 95
AUDNZDp 29
UK100 -31
EURGBPp 9
AUDUSDp 31
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +37.32 AUD
Худший трейд: -13 AUD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +125.97 AUD
Макс. убыток в серии: -8.41 AUD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "BlackBullMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.01.18 07:24
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.18 07:24
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
