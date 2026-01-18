- Прирост
Всего трейдов:
26
Прибыльных трейдов:
17 (65.38%)
Убыточных трейдов:
9 (34.62%)
Лучший трейд:
37.32 AUD
Худший трейд:
-13.00 AUD
Общая прибыль:
236.68 AUD (505 pips)
Общий убыток:
-26.41 AUD (70 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (125.97 AUD)
Макс. прибыль в серии:
125.97 AUD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.69
Торговая активность:
95.98%
Макс. загрузка депозита:
16.22%
Последний трейд:
7 часов
Трейдов в неделю:
32
Ср. время удержания:
15 минут
Фактор восстановления:
16.17
Длинных трейдов:
12 (46.15%)
Коротких трейдов:
14 (53.85%)
Профит фактор:
8.96
Мат. ожидание:
8.09 AUD
Средняя прибыль:
13.92 AUD
Средний убыток:
-2.93 AUD
Макс. серия проигрышей:
3 (-8.41 AUD)
Макс. убыток в серии:
-13.00 AUD (1)
Прирост в месяц:
4.47%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.06 AUD
Максимальная:
13.00 AUD (0.27%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.27% (13.00 AUD)
По эквити:
12.34% (605.92 AUD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURAUDp
|7
|USDCADp
|7
|USDCHFp
|6
|AUDNZDp
|3
|UK100
|1
|EURGBPp
|1
|AUDUSDp
|1
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURAUDp
|60
|USDCADp
|36
|USDCHFp
|43
|AUDNZDp
|6
|UK100
|0
|EURGBPp
|2
|AUDUSDp
|14
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURAUDp
|213
|USDCADp
|125
|USDCHFp
|95
|AUDNZDp
|29
|UK100
|-31
|EURGBPp
|9
|AUDUSDp
|31
Лучший трейд: +37.32 AUD
Худший трейд: -13 AUD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +125.97 AUD
Макс. убыток в серии: -8.41 AUD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "BlackBullMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
