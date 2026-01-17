СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Gold Scalping Assasin
Tomas Kuprinskas

Gold Scalping Assasin

Tomas Kuprinskas
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 100 USD в месяц
прирост с 2026 9%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
40
Прибыльных трейдов:
39 (97.50%)
Убыточных трейдов:
1 (2.50%)
Лучший трейд:
23.56 USD
Худший трейд:
-11.75 USD
Общая прибыль:
221.16 USD (7 496 pips)
Общий убыток:
-16.15 USD (388 pips)
Макс. серия выигрышей:
31 (151.30 USD)
Макс. прибыль в серии:
151.30 USD (31)
Коэффициент Шарпа:
1.05
Торговая активность:
12.83%
Макс. загрузка депозита:
7.08%
Последний трейд:
3 минуты
Трейдов в неделю:
40
Ср. время удержания:
7 минут
Фактор восстановления:
17.45
Длинных трейдов:
34 (85.00%)
Коротких трейдов:
6 (15.00%)
Профит фактор:
13.69
Мат. ожидание:
5.13 USD
Средняя прибыль:
5.67 USD
Средний убыток:
-16.15 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-11.75 USD)
Макс. убыток в серии:
-11.75 USD (1)
Прирост в месяц:
9.11%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.11 USD
Максимальная:
11.75 USD (0.51%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.51% (11.86 USD)
По эквити:
1.89% (43.59 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 40
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 205
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 7.1K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +23.56 USD
Худший трейд: -12 USD
Макс. серия выигрышей: 31
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +151.30 USD
Макс. убыток в серии: -11.75 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CapitalPointTrading-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real6
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
1.55 × 11
Exness-MT5Real7
2.82 × 11
CapitalPointTrading-MT5-4
2.83 × 110
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
7.00 × 1
TickmillUK-Live
7.31 × 83
FusionMarkets-Live
8.67 × 119
ICMarketsSC-MT5-4
8.86 × 133
STARTRADERFinancial-Live
12.16 × 25
ICMarketsSC-MT5-2
12.22 × 300
TradeMaxGlobal-Live
12.84 × 129
Coinexx-Live
14.68 × 22
VantageInternational-Live 13
15.05 × 20
Exness-MT5Real10
16.40 × 5
ICMarketsEU-MT5-5
16.45 × 71
FxPro-MT5
16.52 × 50
Exness-MT5Real2
16.69 × 13
HFMarketsSA-Live2
18.00 × 1
EBCFinancialGroupKY-Live01
18.00 × 1
FOREX.comGlobalCN-Live 534
24.03 × 157
Earnex-Trade
24.07 × 293
еще 2...
Gold Scalping Assassin is a high-frequency XAUUSD scalping system using a controlled grid strategy (NO martingale).

The system executes precise entries during high-liquidity sessions, managing positions with lot sizing per balance and intelligent grid logic.

🔧 Trading Parameters

✔ Instrument: XAUUSD only
✔ Strategy: High-frequency scalping
✔ Grid system: YES (fixed lot, no martingale)
✔ Account type: ECN / Raw Spread required
✔ Minimum deposit: $750
✔ Risk model: 0.01 lot per $750 balance
✔ Recommended leverage: 1:500
✔ No martingale
✔ No lot multiplication

Designed for traders who want active gold trading with controlled risk.

⚠️ Risk Disclaimer

Trading involves risk.
Grid strategies can experience drawdown during strong trends.
Past performance does not guarantee future results.


Нет отзывов
2026.01.19 16:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.19 16:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.19 08:40
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.19 08:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.19 00:34
Share of trading days is too low
2026.01.19 00:34
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.19 00:34
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.17 09:08
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.17 09:08
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.17 09:08
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.17 09:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.17 09:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.