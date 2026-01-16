СигналыРазделы
Liyema Longo

LIYEMA

Liyema Longo
0 отзывов
2 недели
0 / 0 USD
0%
RCGMarkets-Real
1:500
Всего трейдов:
18
Прибыльных трейдов:
6 (33.33%)
Убыточных трейдов:
12 (66.67%)
Лучший трейд:
11.75 ZAR
Худший трейд:
-35.58 ZAR
Общая прибыль:
39.86 ZAR (114 592 pips)
Общий убыток:
-253.97 ZAR (898 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (39.86 ZAR)
Макс. прибыль в серии:
39.86 ZAR (5)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
226 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
7 минут
Фактор восстановления:
-1.03
Длинных трейдов:
6 (33.33%)
Коротких трейдов:
12 (66.67%)
Профит фактор:
0.16
Мат. ожидание:
-11.90 ZAR
Средняя прибыль:
6.64 ZAR
Средний убыток:
-21.16 ZAR
Макс. серия проигрышей:
6 (-68.64 ZAR)
Макс. убыток в серии:
-131.47 ZAR (5)
Прирост в месяц:
0.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
208.31 ZAR
Максимальная:
208.31 ZAR (520.78%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 ZAR)
По эквити:
0.00% (0.00 ZAR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 10
USOil 6
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD -12
USOil -9
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD -286
USOil -443
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Лучший трейд: +11.75 ZAR
Худший трейд: -36 ZAR
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +39.86 ZAR
Макс. убыток в серии: -68.64 ZAR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RCGMarkets-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

This signal priovides automated tradind reccommendations based on a trend following strategy optimized for the EUR/USD pair on H1 timeframe.
Нет отзывов
2026.01.16 13:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2026.01.16 13:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 224 days
