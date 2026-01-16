- Прирост
Всего трейдов:
18
Прибыльных трейдов:
6 (33.33%)
Убыточных трейдов:
12 (66.67%)
Лучший трейд:
11.75 ZAR
Худший трейд:
-35.58 ZAR
Общая прибыль:
39.86 ZAR (114 592 pips)
Общий убыток:
-253.97 ZAR (898 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (39.86 ZAR)
Макс. прибыль в серии:
39.86 ZAR (5)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
226 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
7 минут
Фактор восстановления:
-1.03
Длинных трейдов:
6 (33.33%)
Коротких трейдов:
12 (66.67%)
Профит фактор:
0.16
Мат. ожидание:
-11.90 ZAR
Средняя прибыль:
6.64 ZAR
Средний убыток:
-21.16 ZAR
Макс. серия проигрышей:
6 (-68.64 ZAR)
Макс. убыток в серии:
-131.47 ZAR (5)
Прирост в месяц:
0.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
208.31 ZAR
Максимальная:
208.31 ZAR (520.78%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 ZAR)
По эквити:
0.00% (0.00 ZAR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|10
|USOil
|6
|
|
|
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|-12
|USOil
|-9
|
|
|
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|-286
|USOil
|-443
|
|
|
Лучший трейд: +11.75 ZAR
Худший трейд: -36 ZAR
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +39.86 ZAR
Макс. убыток в серии: -68.64 ZAR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RCGMarkets-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
This signal priovides automated tradind reccommendations based on a trend following strategy optimized for the EUR/USD pair on H1 timeframe.
