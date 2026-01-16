- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
30
Прибыльных трейдов:
18 (60.00%)
Убыточных трейдов:
12 (40.00%)
Лучший трейд:
34.16 USD
Худший трейд:
-38.25 USD
Общая прибыль:
244.86 USD (13 693 pips)
Общий убыток:
-122.07 USD (12 163 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (51.38 USD)
Макс. прибыль в серии:
51.38 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.27
Торговая активность:
75.26%
Макс. загрузка депозита:
24.28%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
30
Ср. время удержания:
40 минут
Фактор восстановления:
3.21
Длинных трейдов:
6 (20.00%)
Коротких трейдов:
24 (80.00%)
Профит фактор:
2.01
Мат. ожидание:
4.09 USD
Средняя прибыль:
13.60 USD
Средний убыток:
-10.17 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-10.84 USD)
Макс. убыток в серии:
-38.25 USD (1)
Прирост в месяц:
30.70%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
16.60 USD
Максимальная:
38.25 USD (8.38%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.38% (38.25 USD)
По эквити:
22.31% (101.76 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|123
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|1.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +34.16 USD
Худший трейд: -38 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +51.38 USD
Макс. убыток в серии: -10.84 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ECMarkets-Live05" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ECMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|2.83 × 6
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
31%
0
0
USD
USD
523
USD
USD
1
100%
30
60%
75%
2.00
4.09
USD
USD
22%
1:500