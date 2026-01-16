СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / YinYang 69 B
Yohanes Anugrah Muliady

YinYang 69 B

Yohanes Anugrah Muliady
0 отзывов
9 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -37%
VictoryInternational-REAL
1:100
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
311
Прибыльных трейдов:
172 (55.30%)
Убыточных трейдов:
139 (44.69%)
Лучший трейд:
9 110.40 USD
Худший трейд:
-9 043.20 USD
Общая прибыль:
67 662.30 USD (71 792 pips)
Общий убыток:
-80 436.40 USD (83 955 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (1 622.60 USD)
Макс. прибыль в серии:
9 110.40 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
19.53%
Макс. загрузка депозита:
43.30%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
38
Ср. время удержания:
22 минуты
Фактор восстановления:
-0.55
Длинных трейдов:
169 (54.34%)
Коротких трейдов:
142 (45.66%)
Профит фактор:
0.84
Мат. ожидание:
-41.07 USD
Средняя прибыль:
393.39 USD
Средний убыток:
-578.68 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-8 223.60 USD)
Макс. убыток в серии:
-15 624.00 USD (4)
Прирост в месяц:
-35.17%
Алготрейдинг:
33%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
17 691.40 USD
Максимальная:
23 080.80 USD (65.22%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
58.39% (23 000.80 USD)
По эквити:
18.32% (3 315.20 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 311
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -13K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -12K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +9 110.40 USD
Худший трейд: -9 043 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +1 622.60 USD
Макс. убыток в серии: -8 223.60 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VictoryInternational-REAL" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
ForexClubBY-MT5 Real Server
1.10 × 567
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2026.01.16 13:56
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.16 11:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.16 11:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
YinYang 69 B
30 USD в месяц
-37%
0
0
USD
21K
USD
9
33%
311
55%
20%
0.84
-41.07
USD
58%
1:100
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.