Всего трейдов:
311
Прибыльных трейдов:
172 (55.30%)
Убыточных трейдов:
139 (44.69%)
Лучший трейд:
9 110.40 USD
Худший трейд:
-9 043.20 USD
Общая прибыль:
67 662.30 USD (71 792 pips)
Общий убыток:
-80 436.40 USD (83 955 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (1 622.60 USD)
Макс. прибыль в серии:
9 110.40 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
19.53%
Макс. загрузка депозита:
43.30%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
38
Ср. время удержания:
22 минуты
Фактор восстановления:
-0.55
Длинных трейдов:
169 (54.34%)
Коротких трейдов:
142 (45.66%)
Профит фактор:
0.84
Мат. ожидание:
-41.07 USD
Средняя прибыль:
393.39 USD
Средний убыток:
-578.68 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-8 223.60 USD)
Макс. убыток в серии:
-15 624.00 USD (4)
Прирост в месяц:
-35.17%
Алготрейдинг:
33%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
17 691.40 USD
Максимальная:
23 080.80 USD (65.22%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
58.39% (23 000.80 USD)
По эквити:
18.32% (3 315.20 USD)
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|311
|
|
|
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-13K
|
|
|
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-12K
|
|
|
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VictoryInternational-REAL" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
