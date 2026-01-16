- Прирост
Всего трейдов:
1
Прибыльных трейдов:
0 (0.00%)
Убыточных трейдов:
1 (100.00%)
Лучший трейд:
0.00 USD
Худший трейд:
-10.10 USD
Общая прибыль:
0.00 USD
Общий убыток:
-10.10 USD (5 048 pips)
Макс. серия выигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
0.00 USD (0)
Коэффициент Шарпа:
0.00
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
14 минут
Фактор восстановления:
-1.00
Длинных трейдов:
1 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
0.00
Мат. ожидание:
-10.10 USD
Средняя прибыль:
0.00 USD
Средний убыток:
-10.10 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-10.10 USD)
Макс. убыток в серии:
-10.10 USD (1)
Прирост в месяц:
-10.10%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
10.10 USD
Максимальная:
10.10 USD (10.10%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|1
|
1
|
1
|
1
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDm
|-10
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDm
|-5K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
