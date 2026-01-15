- Прирост
Всего трейдов:
32
Прибыльных трейдов:
25 (78.12%)
Убыточных трейдов:
7 (21.88%)
Лучший трейд:
8.13 USD
Худший трейд:
-5.49 USD
Общая прибыль:
51.37 USD (5 123 pips)
Общий убыток:
-21.18 USD (2 112 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (5.63 USD)
Макс. прибыль в серии:
8.77 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.33
Торговая активность:
51.34%
Макс. загрузка депозита:
35.93%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
32
Ср. время удержания:
50 минут
Фактор восстановления:
5.50
Длинных трейдов:
32 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
2.43
Мат. ожидание:
0.94 USD
Средняя прибыль:
2.05 USD
Средний убыток:
-3.03 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-5.49 USD)
Макс. убыток в серии:
-5.49 USD (1)
Прирост в месяц:
30.19%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4.54 USD
Максимальная:
5.49 USD (5.44%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.44% (5.49 USD)
По эквити:
41.91% (47.72 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|32
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|30
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|3K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +8.13 USD
Худший трейд: -5 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +5.63 USD
Макс. убыток в серии: -5.49 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Pro" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
SENSUS-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 15
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 25
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 46
|
VantageInternational-Live 7
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 3
|
AtlanticPearl-Live 1
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 8
|
Pepperstone-01
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 17
|
Tickmill-Live
|0.00 × 10
|
RoboForexEU-Pro
|0.00 × 16
|
RoboForexEU-ProCent
|0.00 × 1
|
ExcelMarketsNZ-Live
|0.00 × 1
|
InstaForex-Singapore.com
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
AlpariUK-Market-1
|0.00 × 10
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 12
|
IronFX-Real5
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
WhoTrades-Real
|0.00 × 1
Min. : USD$100
Нет отзывов
