Сигналы / MetaTrader 4 / High Risk Gold 100 RoboForex
Sui Pong Li

High Risk Gold 100 RoboForex

Sui Pong Li
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 30%
RoboForex-Pro
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
32
Прибыльных трейдов:
25 (78.12%)
Убыточных трейдов:
7 (21.88%)
Лучший трейд:
8.13 USD
Худший трейд:
-5.49 USD
Общая прибыль:
51.37 USD (5 123 pips)
Общий убыток:
-21.18 USD (2 112 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (5.63 USD)
Макс. прибыль в серии:
8.77 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.33
Торговая активность:
51.34%
Макс. загрузка депозита:
35.93%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
32
Ср. время удержания:
50 минут
Фактор восстановления:
5.50
Длинных трейдов:
32 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
2.43
Мат. ожидание:
0.94 USD
Средняя прибыль:
2.05 USD
Средний убыток:
-3.03 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-5.49 USD)
Макс. убыток в серии:
-5.49 USD (1)
Прирост в месяц:
30.19%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4.54 USD
Максимальная:
5.49 USD (5.44%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.44% (5.49 USD)
По эквити:
41.91% (47.72 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 32
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 30
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 3K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +8.13 USD
Худший трейд: -5 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +5.63 USD
Макс. убыток в серии: -5.49 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Pro" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

SENSUS-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 15
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 25
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 46
VantageInternational-Live 7
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 4
ICMarkets-Live08
0.00 × 3
AtlanticPearl-Live 1
0.00 × 1
Tickmill-Live02
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 8
Pepperstone-01
0.00 × 5
ICMarkets-Live04
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
Pepperstone-Edge03
0.00 × 17
Tickmill-Live
0.00 × 10
RoboForexEU-Pro
0.00 × 16
RoboForexEU-ProCent
0.00 × 1
ExcelMarketsNZ-Live
0.00 × 1
InstaForex-Singapore.com
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
AlpariUK-Market-1
0.00 × 10
ICMarkets-Live06
0.00 × 12
IronFX-Real5
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
WhoTrades-Real
0.00 × 1
еще 50...
Min. : USD$100


(Risk disclaimer: Past performance is not indicative of future results; use responsible risk management.)


Нет отзывов
2026.01.16 22:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.16 06:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.16 04:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.15 21:49
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.15 18:47
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.15 17:47
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.15 17:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.15 17:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
