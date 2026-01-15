- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
8
Прибыльных трейдов:
4 (50.00%)
Убыточных трейдов:
4 (50.00%)
Лучший трейд:
7.41 USD
Худший трейд:
-1.50 USD
Общая прибыль:
12.68 USD (1 740 pips)
Общий убыток:
-4.27 USD (537 pips)
Макс. серия выигрышей:
2 (7.42 USD)
Макс. прибыль в серии:
7.42 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.39
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
20 часов
Фактор восстановления:
2.82
Длинных трейдов:
3 (37.50%)
Коротких трейдов:
5 (62.50%)
Профит фактор:
2.97
Мат. ожидание:
1.05 USD
Средняя прибыль:
3.17 USD
Средний убыток:
-1.07 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-2.98 USD)
Макс. убыток в серии:
-2.98 USD (3)
Прирост в месяц:
66.75%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2.98 USD
Максимальная:
2.98 USD (23.65%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
23.65% (2.98 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|2
|USDJPY
|1
|NZDUSD
|1
|EURUSD
|1
|GBPUSD
|1
|USDCHF
|1
|AUDJPY
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPJPY
|7
|USDJPY
|-1
|NZDUSD
|-1
|EURUSD
|-2
|GBPUSD
|3
|USDCHF
|3
|AUDJPY
|-1
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPJPY
|1.3K
|USDJPY
|-98
|NZDUSD
|-85
|EURUSD
|-150
|GBPUSD
|258
|USDCHF
|224
|AUDJPY
|-204
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +7.41 USD
Худший трейд: -2 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +7.42 USD
Макс. убыток в серии: -2.98 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 1
|
FanHuaGroupLimited-Live
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
TengriSecurities-Server
|0.00 × 2
|
XMTrading-MT5 2
|0.00 × 2
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
InfinoxLimited-MT5Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 2
|
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 4
|
DerivMT-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
AdmiralsSC-Live
|0.00 × 2
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
VantagePrimeLimited-Live
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 5
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 2
|
StraitsFutures-ATL Live
|0.00 × 2
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 2
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 3
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.00 × 6
|
MilliniumFortune-Live
|0.00 × 3
|
Garnet-Server
|0.00 × 1
|
EGMSecurities-Live
|0.00 × 1
