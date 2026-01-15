СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Mtchew
Jerry Unamba

Mtchew

Jerry Unamba
0 отзывов
1 неделя
0 / 0 USD
прирост с 2026 67%
FBS-Real
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
8
Прибыльных трейдов:
4 (50.00%)
Убыточных трейдов:
4 (50.00%)
Лучший трейд:
7.41 USD
Худший трейд:
-1.50 USD
Общая прибыль:
12.68 USD (1 740 pips)
Общий убыток:
-4.27 USD (537 pips)
Макс. серия выигрышей:
2 (7.42 USD)
Макс. прибыль в серии:
7.42 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.39
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
20 часов
Фактор восстановления:
2.82
Длинных трейдов:
3 (37.50%)
Коротких трейдов:
5 (62.50%)
Профит фактор:
2.97
Мат. ожидание:
1.05 USD
Средняя прибыль:
3.17 USD
Средний убыток:
-1.07 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-2.98 USD)
Макс. убыток в серии:
-2.98 USD (3)
Прирост в месяц:
66.75%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2.98 USD
Максимальная:
2.98 USD (23.65%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
23.65% (2.98 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPJPY 2
USDJPY 1
NZDUSD 1
EURUSD 1
GBPUSD 1
USDCHF 1
AUDJPY 1
1 2
1 2
1 2
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPJPY 7
USDJPY -1
NZDUSD -1
EURUSD -2
GBPUSD 3
USDCHF 3
AUDJPY -1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPJPY 1.3K
USDJPY -98
NZDUSD -85
EURUSD -150
GBPUSD 258
USDCHF 224
AUDJPY -204
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +7.41 USD
Худший трейд: -2 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +7.42 USD
Макс. убыток в серии: -2.98 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Opogroup-Server1
0.00 × 1
FanHuaGroupLimited-Live
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
TengriSecurities-Server
0.00 × 2
XMTrading-MT5 2
0.00 × 2
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
InfinoxLimited-MT5Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 2
XMGlobal-MT5 8
0.00 × 4
DerivMT-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
AdmiralsSC-Live
0.00 × 2
OxSecurities-Live
0.00 × 1
VantagePrimeLimited-Live
0.00 × 4
Exness-MT5Real27
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 5
FreshForex-MT5
0.00 × 2
StraitsFutures-ATL Live
0.00 × 2
EightcapGlobal-Live
0.00 × 2
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 3
RazeGlobalMarkets-Server
0.00 × 6
MilliniumFortune-Live
0.00 × 3
Garnet-Server
0.00 × 1
EGMSecurities-Live
0.00 × 1
еще 263...
Нет отзывов
2026.01.16 08:55
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.16 08:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.15 14:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.15 14:45
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
