Daniel Munafo

MunScalp

Daniel Munafo
0 отзывов
9 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 -99%
VantageInternational-Live 4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
7
Прибыльных трейдов:
4 (57.14%)
Убыточных трейдов:
3 (42.86%)
Лучший трейд:
0.53 USD
Худший трейд:
-9.61 USD
Общая прибыль:
0.72 USD (1 959 pips)
Общий убыток:
-14.36 USD (47 984 pips)
Макс. серия выигрышей:
1 (0.53 USD)
Макс. прибыль в серии:
0.53 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
-0.40
Торговая активность:
0.00%
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
146 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
33 минуты
Фактор восстановления:
-0.99
Длинных трейдов:
3 (42.86%)
Коротких трейдов:
4 (57.14%)
Профит фактор:
0.05
Мат. ожидание:
-1.95 USD
Средняя прибыль:
0.18 USD
Средний убыток:
-4.79 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-9.61 USD)
Макс. убыток в серии:
-9.61 USD (1)
Прирост в месяц:
0.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
13.69 USD
Максимальная:
13.74 USD (272.08%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
98.93% (13.74 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSD 4
NAS100ft 1
XAUUSD+ 1
SOLUSD 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSD -5
NAS100ft 1
XAUUSD+ -10
SOLUSD 0
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSD -46K
NAS100ft 529
XAUUSD+ -956
SOLUSD 53
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +0.53 USD
Худший трейд: -10 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +0.53 USD
Макс. убыток в серии: -9.61 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 11
PUPrime-Live
0.00 × 2
2026.01.16 09:54
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.16 08:55
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.15 17:47
Trading operations on the account were performed for only 6 days. This comprises 7.89% of days out of the 76 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.15 17:47
80% of trades performed within 3 days. This comprises 3.95% of days out of the 76 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.15 17:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2026.01.15 17:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 145 days
