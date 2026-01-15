- Прирост
Всего трейдов:
7
Прибыльных трейдов:
4 (57.14%)
Убыточных трейдов:
3 (42.86%)
Лучший трейд:
0.53 USD
Худший трейд:
-9.61 USD
Общая прибыль:
0.72 USD (1 959 pips)
Общий убыток:
-14.36 USD (47 984 pips)
Макс. серия выигрышей:
1 (0.53 USD)
Макс. прибыль в серии:
0.53 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
-0.40
Торговая активность:
0.00%
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
146 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
33 минуты
Фактор восстановления:
-0.99
Длинных трейдов:
3 (42.86%)
Коротких трейдов:
4 (57.14%)
Профит фактор:
0.05
Мат. ожидание:
-1.95 USD
Средняя прибыль:
0.18 USD
Средний убыток:
-4.79 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-9.61 USD)
Макс. убыток в серии:
-9.61 USD (1)
Прирост в месяц:
0.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
13.69 USD
Максимальная:
13.74 USD (272.08%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
98.93% (13.74 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|4
|NAS100ft
|1
|XAUUSD+
|1
|SOLUSD
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSD
|-5
|NAS100ft
|1
|XAUUSD+
|-10
|SOLUSD
|0
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSD
|-46K
|NAS100ft
|529
|XAUUSD+
|-956
|SOLUSD
|53
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
Лучший трейд: +0.53 USD
Худший трейд: -10 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +0.53 USD
Макс. убыток в серии: -9.61 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 11
|
PUPrime-Live
|0.00 × 2
Нет отзывов