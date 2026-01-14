- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
5
Прибыльных трейдов:
5 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
163.43 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
214.42 USD (2 177 pips)
Общий убыток:
-0.90 USD
Макс. серия выигрышей:
5 (214.42 USD)
Макс. прибыль в серии:
214.42 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.70
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
5.16%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
237.24
Длинных трейдов:
3 (60.00%)
Коротких трейдов:
2 (40.00%)
Профит фактор:
238.24
Мат. ожидание:
42.88 USD
Средняя прибыль:
42.88 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
21.82%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.90 USD (0.18%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|ADAUSD
|3
|USDJPY+
|2
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|ADAUSD
|3
|USDJPY+
|210
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|ADAUSD
|123
|USDJPY+
|2.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 15" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
SD-Pivot - Mean Reversion
Automated Mean Reversion strategy targeting price pullbacks to the 200 Moving Average.
-
Entry: Uses Standard Deviation bands to identify Overbought/Oversold zones relative to the MA.
-
Management: Features a Smart Recovery Grid and Hedging mechanism to handle volatility.
-
Exit: Dynamic Snowball Trailing for maximizing profit runs.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
60 USD в месяц
22%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
4
0%
5
100%
100%
238.24
42.88
USD
USD
0%
1:500