Thammasak Sanguansatwaja

Mean Reversion Trading

Thammasak Sanguansatwaja
0 отзывов
Надежность
4 недели
0 / 0 USD
Копировать за 60 USD в месяц
прирост с 2025 22%
VantageInternational-Live 15
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
5
Прибыльных трейдов:
5 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
163.43 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
214.42 USD (2 177 pips)
Общий убыток:
-0.90 USD
Макс. серия выигрышей:
5 (214.42 USD)
Макс. прибыль в серии:
214.42 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.70
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
5.16%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
237.24
Длинных трейдов:
3 (60.00%)
Коротких трейдов:
2 (40.00%)
Профит фактор:
238.24
Мат. ожидание:
42.88 USD
Средняя прибыль:
42.88 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
21.82%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.90 USD (0.18%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
ADAUSD 3
USDJPY+ 2
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
ADAUSD 3
USDJPY+ 210
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
ADAUSD 123
USDJPY+ 2.1K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +163.43 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +214.42 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 15" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

SD-Pivot - Mean Reversion

Automated Mean Reversion strategy targeting price pullbacks to the 200 Moving Average.

  • Entry: Uses Standard Deviation bands to identify Overbought/Oversold zones relative to the MA.

  • Management: Features a Smart Recovery Grid and Hedging mechanism to handle volatility.

  • Exit: Dynamic Snowball Trailing for maximizing profit runs.


Нет отзывов
2026.01.14 17:31
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 8.33% of days out of the 24 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.14 17:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.14 15:29
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2026.01.14 15:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.14 15:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
