London Liquidity Sniper — это автоматический сигнал по XAUUSD (золото), созданный для быстрого, строго алгоритмического исполнения в периоды высокой ликвидности.

Сделки открываются и управляются роботом (без ручных входов) с использованием сеточной (grid) логики и фиксированного объёма 0.01 лота для стабильного подхода.

Инструмент: XAUUSD (Gold)

Исполнение: Tickmill + London VPS (низкая задержка)

Объём: 0.01 лота (фиксированный)

Плечо: 1:500

Стиль: Grid / управление несколькими входами

Рекомендуемый баланс (по уровню риска):

Минимум (высокий риск): $10

Средний: $30

Более безопасно / плавнее просадка: $300

Предупреждение о рисках: Сеточные стратегии могут давать заметные просадки и требуют достаточной свободной маржи. Результаты могут отличаться в зависимости от рынка и настроек подписчика.

Если нужна помощь с настройкой или оценкой рисков — напишите разработчику через MQL5.