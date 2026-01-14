- Прирост
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.66 × 125
|
TickmillEU-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.31 × 976
|
Tickmill-Live
|2.70 × 6368
|
ICMarketsSC-MT5
|3.00 × 119
|
Exness-MT5Real5
|3.58 × 19
|
Exness-MT5Real
|4.00 × 17
|
Aglobe-Live
|4.00 × 3
|
AdmiralMarkets-Live
|4.50 × 2
|
MaxusGlobalMarket-Main
|4.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|4.63 × 79
|
Pepperstone-MT5-Live01
|5.00 × 6
|
AdmiralsSC-Live
|5.00 × 1
|
Alpari-MT5
|5.41 × 32
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|5.74 × 39
|
ICMarketsEU-MT5-5
|6.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|6.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|7.00 × 13
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.45 × 163
|
TradeMaxGlobal-Live
|7.61 × 149
London Liquidity Sniper — это автоматический сигнал по XAUUSD (золото), созданный для быстрого, строго алгоритмического исполнения в периоды высокой ликвидности.
Сделки открываются и управляются роботом (без ручных входов) с использованием сеточной (grid) логики и фиксированного объёма 0.01 лота для стабильного подхода.
-
Инструмент: XAUUSD (Gold)
-
Исполнение: Tickmill + London VPS (низкая задержка)
-
Объём: 0.01 лота (фиксированный)
-
Плечо: 1:500
-
Стиль: Grid / управление несколькими входами
Рекомендуемый баланс (по уровню риска):
-
Минимум (высокий риск): $10
-
Средний: $30
-
Более безопасно / плавнее просадка: $300
Предупреждение о рисках: Сеточные стратегии могут давать заметные просадки и требуют достаточной свободной маржи. Результаты могут отличаться в зависимости от рынка и настроек подписчика.
Если нужна помощь с настройкой или оценкой рисков — напишите разработчику через MQL5.