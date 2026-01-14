СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / London Liquidity Sniper
Jinarto

London Liquidity Sniper

Jinarto
0 отзывов
1 неделя
0 / 0 USD
0%
Tickmill-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1
Прибыльных трейдов:
1 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
2.42 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
2.42 USD (245 pips)
Общий убыток:
-0.03 USD
Макс. серия выигрышей:
1 (2.42 USD)
Макс. прибыль в серии:
2.42 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.00
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
7 часов
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
34 минуты
Фактор восстановления:
79.67
Длинных трейдов:
1 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
80.67
Мат. ожидание:
2.42 USD
Средняя прибыль:
2.42 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.03 USD
Максимальная:
0.03 USD (0.30%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 1
1
1
1
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 2
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 245
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2.42 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +2.42 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.66 × 125
TickmillEU-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.31 × 976
Tickmill-Live
2.70 × 6368
ICMarketsSC-MT5
3.00 × 119
Exness-MT5Real5
3.58 × 19
Exness-MT5Real
4.00 × 17
Aglobe-Live
4.00 × 3
AdmiralMarkets-Live
4.50 × 2
MaxusGlobalMarket-Main
4.50 × 2
TitanFX-MT5-01
4.63 × 79
Pepperstone-MT5-Live01
5.00 × 6
AdmiralsSC-Live
5.00 × 1
Alpari-MT5
5.41 × 32
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
5.74 × 39
ICMarketsEU-MT5-5
6.00 × 1
Exness-MT5Real6
6.00 × 3
RoboForex-ECN
7.00 × 13
ICMarketsSC-MT5-4
7.45 × 163
TradeMaxGlobal-Live
7.61 × 149
еще 19...
London Liquidity Sniper — это автоматический сигнал по XAUUSD (золото), созданный для быстрого, строго алгоритмического исполнения в периоды высокой ликвидности.

Сделки открываются и управляются роботом (без ручных входов) с использованием сеточной (grid) логики и фиксированного объёма 0.01 лота для стабильного подхода.

  • Инструмент: XAUUSD (Gold)

  • Исполнение: Tickmill + London VPS (низкая задержка)

  • Объём: 0.01 лота (фиксированный)

  • Плечо: 1:500

  • Стиль: Grid / управление несколькими входами

Рекомендуемый баланс (по уровню риска):

  • Минимум (высокий риск): $10

  • Средний: $30

  • Более безопасно / плавнее просадка: $300

Предупреждение о рисках: Сеточные стратегии могут давать заметные просадки и требуют достаточной свободной маржи. Результаты могут отличаться в зависимости от рынка и настроек подписчика.

Если нужна помощь с настройкой или оценкой рисков — напишите разработчику через MQL5.


Нет отзывов
2026.01.14 14:29
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.01.14 14:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.14 14:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
