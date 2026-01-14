- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
71
Прибыльных трейдов:
52 (73.23%)
Убыточных трейдов:
19 (26.76%)
Лучший трейд:
22.88 USD
Худший трейд:
-5.61 USD
Общая прибыль:
227.47 USD (16 124 pips)
Общий убыток:
-54.86 USD (5 323 pips)
Макс. серия выигрышей:
27 (59.34 USD)
Макс. прибыль в серии:
135.81 USD (15)
Коэффициент Шарпа:
0.46
Торговая активность:
7.14%
Макс. загрузка депозита:
74.04%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
71
Ср. время удержания:
5 минут
Фактор восстановления:
8.51
Длинных трейдов:
43 (60.56%)
Коротких трейдов:
28 (39.44%)
Профит фактор:
4.15
Мат. ожидание:
2.43 USD
Средняя прибыль:
4.37 USD
Средний убыток:
-2.89 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-20.28 USD)
Макс. убыток в серии:
-20.28 USD (9)
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
14.91 USD
Максимальная:
20.28 USD (6.32%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.46% (14.91 USD)
По эквити:
2.22% (7.54 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLD#
|71
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLD#
|173
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLD#
|11K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +22.88 USD
Худший трейд: -6 USD
Макс. серия выигрышей: 15
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +59.34 USD
Макс. убыток в серии: -20.28 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-MT5 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
NO REVENGE
NO FULL MARGIN
NO OVERLOT
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
34%
0
0
USD
USD
307
USD
USD
1
0%
71
73%
7%
4.14
2.43
USD
USD
7%
1:300