Всего трейдов:
122
Прибыльных трейдов:
45 (36.88%)
Убыточных трейдов:
77 (63.11%)
Лучший трейд:
23.26 USD
Худший трейд:
-25.00 USD
Общая прибыль:
588.77 USD (27 721 pips)
Общий убыток:
-656.03 USD (28 511 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (58.17 USD)
Макс. прибыль в серии:
59.00 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.07
Торговая активность:
42.87%
Макс. загрузка депозита:
30.17%
Последний трейд:
2 минуты
Трейдов в неделю:
123
Ср. время удержания:
27 минут
Фактор восстановления:
-0.33
Длинных трейдов:
54 (44.26%)
Коротких трейдов:
68 (55.74%)
Профит фактор:
0.90
Мат. ожидание:
-0.55 USD
Средняя прибыль:
13.08 USD
Средний убыток:
-8.52 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-102.40 USD)
Макс. убыток в серии:
-102.40 USD (9)
Прирост в месяц:
-67.26%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
69.29 USD
Максимальная:
204.81 USD (86.96%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
86.96% (204.81 USD)
По эквити:
14.02% (8.52 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD_MRG
|118
|GBPUSD_MRG
|1
|GBPJPY_MRG
|1
|CHFJPY_MRG
|1
|AUDUSD_MRG
|1
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD_MRG
|-80
|GBPUSD_MRG
|3
|GBPJPY_MRG
|12
|CHFJPY_MRG
|6
|AUDUSD_MRG
|-8
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD_MRG
|-1.8K
|GBPUSD_MRG
|99
|GBPJPY_MRG
|626
|CHFJPY_MRG
|335
|AUDUSD_MRG
|-83
Лучший трейд: +23.26 USD
Худший трейд: -25 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +58.17 USD
Макс. убыток в серии: -102.40 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
