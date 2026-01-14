СигналыРазделы
Wira Farma Wijaya

Wyira

Wira Farma Wijaya
0 отзывов
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 -67%
MaxrichGroup-Real
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
122
Прибыльных трейдов:
45 (36.88%)
Убыточных трейдов:
77 (63.11%)
Лучший трейд:
23.26 USD
Худший трейд:
-25.00 USD
Общая прибыль:
588.77 USD (27 721 pips)
Общий убыток:
-656.03 USD (28 511 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (58.17 USD)
Макс. прибыль в серии:
59.00 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.07
Торговая активность:
42.87%
Макс. загрузка депозита:
30.17%
Последний трейд:
2 минуты
Трейдов в неделю:
123
Ср. время удержания:
27 минут
Фактор восстановления:
-0.33
Длинных трейдов:
54 (44.26%)
Коротких трейдов:
68 (55.74%)
Профит фактор:
0.90
Мат. ожидание:
-0.55 USD
Средняя прибыль:
13.08 USD
Средний убыток:
-8.52 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-102.40 USD)
Макс. убыток в серии:
-102.40 USD (9)
Прирост в месяц:
-67.26%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
69.29 USD
Максимальная:
204.81 USD (86.96%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
86.96% (204.81 USD)
По эквити:
14.02% (8.52 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD_MRG 118
GBPUSD_MRG 1
GBPJPY_MRG 1
CHFJPY_MRG 1
AUDUSD_MRG 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD_MRG -80
GBPUSD_MRG 3
GBPJPY_MRG 12
CHFJPY_MRG 6
AUDUSD_MRG -8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD_MRG -1.8K
GBPUSD_MRG 99
GBPJPY_MRG 626
CHFJPY_MRG 335
AUDUSD_MRG -83
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +23.26 USD
Худший трейд: -25 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +58.17 USD
Макс. убыток в серии: -102.40 USD

Нет данных

2026.01.16 07:55
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.16 07:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.16 02:53
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.16 02:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.15 17:47
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.15 17:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.15 17:47
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.15 16:45
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.14 03:37
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.14 03:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.14 02:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
