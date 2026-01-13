СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Aku Noob
Bayu Aditiya

Aku Noob

Bayu Aditiya
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 16%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
36
Прибыльных трейдов:
23 (63.88%)
Убыточных трейдов:
13 (36.11%)
Лучший трейд:
31.68 USD
Худший трейд:
-40.20 USD
Общая прибыль:
167.42 USD (9 019 pips)
Общий убыток:
-88.08 USD (4 570 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (30.63 USD)
Макс. прибыль в серии:
54.06 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.20
Торговая активность:
11.66%
Макс. загрузка депозита:
16.19%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
36
Ср. время удержания:
21 минуту
Фактор восстановления:
1.32
Длинных трейдов:
33 (91.67%)
Коротких трейдов:
3 (8.33%)
Профит фактор:
1.90
Мат. ожидание:
2.20 USD
Средняя прибыль:
7.28 USD
Средний убыток:
-6.78 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-23.43 USD)
Макс. убыток в серии:
-60.30 USD (2)
Прирост в месяц:
15.87%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
20.14 USD
Максимальная:
60.30 USD (11.16%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.16% (60.30 USD)
По эквити:
26.87% (147.36 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 36
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 79
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 4.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +31.68 USD
Худший трейд: -40 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +30.63 USD
Макс. убыток в серии: -23.43 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-Real16
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
Darwinex-Live
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
RoboForex-Prime
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
ADSS-Demo
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
AIGroup-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 2
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
еще 199...
This signal is based on a disciplined and rule-based trading approach.

• Trades are opened only when clear conditions are met  
• Risk management is applied on every trade  
• Focus on consistency, not overtrading  
• Suitable for traders who prefer steady growth  

Important:
Trading involves risk. Please use proper lot size and risk settings according to your balance.
Past performance does not guarantee future results.

Нет отзывов
2026.01.16 14:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.16 14:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.16 13:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.16 13:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.16 12:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.14 04:37
Share of trading days is too low
2026.01.14 04:37
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.13 23:36
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.13 23:36
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.13 23:36
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.13 23:36
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 23:36
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Aku Noob
30 USD в месяц
16%
0
0
USD
579
USD
1
0%
36
63%
12%
1.90
2.20
USD
27%
1:200
