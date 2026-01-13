- Прирост
Всего трейдов:
36
Прибыльных трейдов:
23 (63.88%)
Убыточных трейдов:
13 (36.11%)
Лучший трейд:
31.68 USD
Худший трейд:
-40.20 USD
Общая прибыль:
167.42 USD (9 019 pips)
Общий убыток:
-88.08 USD (4 570 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (30.63 USD)
Макс. прибыль в серии:
54.06 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.20
Торговая активность:
11.66%
Макс. загрузка депозита:
16.19%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
36
Ср. время удержания:
21 минуту
Фактор восстановления:
1.32
Длинных трейдов:
33 (91.67%)
Коротких трейдов:
3 (8.33%)
Профит фактор:
1.90
Мат. ожидание:
2.20 USD
Средняя прибыль:
7.28 USD
Средний убыток:
-6.78 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-23.43 USD)
Макс. убыток в серии:
-60.30 USD (2)
Прирост в месяц:
15.87%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
20.14 USD
Максимальная:
60.30 USD (11.16%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.16% (60.30 USD)
По эквити:
26.87% (147.36 USD)
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 2
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
This signal is based on a disciplined and rule-based trading approach.
• Trades are opened only when clear conditions are met
• Risk management is applied on every trade
• Focus on consistency, not overtrading
• Suitable for traders who prefer steady growth
Important:
Trading involves risk. Please use proper lot size and risk settings according to your balance.
Past performance does not guarantee future results.
