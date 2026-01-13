СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / XAU Power NY Session
Jinarto

XAU Power NY Session

Jinarto
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 24%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
15
Прибыльных трейдов:
12 (80.00%)
Убыточных трейдов:
3 (20.00%)
Лучший трейд:
2.19 USD
Худший трейд:
-1.81 USD
Общая прибыль:
13.69 USD (1 414 pips)
Общий убыток:
-3.42 USD (267 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (4.91 USD)
Макс. прибыль в серии:
4.91 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.71
Торговая активность:
5.99%
Макс. загрузка депозита:
95.52%
Последний трейд:
7 часов
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
12 минут
Фактор восстановления:
5.55
Длинных трейдов:
15 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
4.00
Мат. ожидание:
0.68 USD
Средняя прибыль:
1.14 USD
Средний убыток:
-1.14 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-1.81 USD)
Макс. убыток в серии:
-1.81 USD (1)
Прирост в месяц:
24.05%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.12 USD
Максимальная:
1.85 USD (3.50%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.50% (1.85 USD)
По эквити:
13.99% (5.99 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 15
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 10
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 1.1K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2.19 USD
Худший трейд: -2 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +4.91 USD
Макс. убыток в серии: -1.81 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
DerivSVG-Server-03
0.00 × 1
Neomarkets-Live
0.00 × 1
4xHubInternational-Server
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 1
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.06 × 3419
Exness-MT5Real8
1.29 × 451
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
еще 97...
XAU Power NY Session is a systematic XAUUSD (Gold) trading signal built to capture New York session volatility with disciplined, rule-based execution.

Trades are executed algorithmically with strict risk control and session filtering to avoid low-quality market conditions. The signal is designed for traders who prefer a transparent, consistent approach to gold trading rather than discretionary decisions.

Subscription: $30 / month
Recommended starting size: 0.01 lot
Leverage: 1:500
Suggested minimum balance: $30–$50 (higher balance recommended for smoother drawdown)
Infrastructure: New York VPS + IC Markets for low-latency execution

Questions about settings or risk guidance: feel free to message the developer.


Нет отзывов
2026.01.14 05:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.14 04:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.14 01:36
Share of trading days is too low
2026.01.14 01:36
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.14 00:36
Share of trading days is too low
2026.01.14 00:36
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.14 00:36
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.13 19:32
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.13 19:32
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.13 19:32
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.13 19:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 19:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
