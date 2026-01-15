- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
36
Прибыльных трейдов:
18 (50.00%)
Убыточных трейдов:
18 (50.00%)
Лучший трейд:
248.92 USD
Худший трейд:
-90.30 USD
Общая прибыль:
1 336.38 USD (79 052 pips)
Общий убыток:
-656.70 USD (40 220 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (149.26 USD)
Макс. прибыль в серии:
280.95 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.28
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
3.18
Длинных трейдов:
31 (86.11%)
Коротких трейдов:
5 (13.89%)
Профит фактор:
2.03
Мат. ожидание:
18.88 USD
Средняя прибыль:
74.24 USD
Средний убыток:
-36.48 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-169.09 USD)
Макс. убыток в серии:
-213.96 USD (3)
Прирост в месяц:
384.97%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
60.96 USD
Максимальная:
213.96 USD (15.24%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
78.27% (169.09 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|34
|NQ100.R
|2
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|675
|NQ100.R
|5
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|36K
|NQ100.R
|2.7K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +248.92 USD
Худший трейд: -90 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +149.26 USD
Макс. убыток в серии: -169.09 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
