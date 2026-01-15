СигналыРазделы
Arham Henra

ASSEGAF3

Arham Henra
0 отзывов
5 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 499%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
36
Прибыльных трейдов:
18 (50.00%)
Убыточных трейдов:
18 (50.00%)
Лучший трейд:
248.92 USD
Худший трейд:
-90.30 USD
Общая прибыль:
1 336.38 USD (79 052 pips)
Общий убыток:
-656.70 USD (40 220 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (149.26 USD)
Макс. прибыль в серии:
280.95 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.28
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
3.18
Длинных трейдов:
31 (86.11%)
Коротких трейдов:
5 (13.89%)
Профит фактор:
2.03
Мат. ожидание:
18.88 USD
Средняя прибыль:
74.24 USD
Средний убыток:
-36.48 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-169.09 USD)
Макс. убыток в серии:
-213.96 USD (3)
Прирост в месяц:
384.97%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
60.96 USD
Максимальная:
213.96 USD (15.24%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
78.27% (169.09 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 34
NQ100.R 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 675
NQ100.R 5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 36K
NQ100.R 2.7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +248.92 USD
Худший трейд: -90 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +149.26 USD
Макс. убыток в серии: -169.09 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-Real16
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
Darwinex-Live
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
SVSFX-Live
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
SFM-Demo
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
GO4X-Live
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
AIGroup-Live
0.00 × 1
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 2
еще 198...
Нет отзывов
2026.01.16 08:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.16 08:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.16 08:55
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.15 04:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.15 04:37
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.13 15:30
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.13 15:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 15:30
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
