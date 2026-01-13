СигналыРазделы
Yulaycha

Arimbi

Yulaycha
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
0%
Weltrade-Live
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
13
Прибыльных трейдов:
13 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
13.93 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
143.92 USD (143 874 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
13 (143.92 USD)
Макс. прибыль в серии:
143.92 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
6.68
Торговая активность:
98.68%
Макс. загрузка депозита:
4.06%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
57 минут
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
0 (0.00%)
Коротких трейдов:
13 (100.00%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
11.07 USD
Средняя прибыль:
11.07 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
14.39%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
1.44% (16.51 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 13
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 144
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 144K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +13.93 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +143.92 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Weltrade-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Activtrades-Classic 2 Server
0.00 × 3
Just2Trade-Real
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 172
OctaFX-Real3
0.00 × 82
Exness-Real15
0.00 × 21
KOT-Live3
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 20
FOXMarkets-Live
0.00 × 70
CabanaCapitals-Live
0.00 × 6
Tickmill-Live10
0.00 × 1
GMI-Live08
0.00 × 53
MaxrichGroup-Real
0.00 × 21
DooPrime-Live 2
0.00 × 21
HantecMarkets-Server1
0.00 × 15
MFMSecurities-Real
0.00 × 1
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
OxSecurities-Demo
0.00 × 5
EightcapLtd-Real2
0.00 × 3
Exness-Real17
0.00 × 31
Graphene-Server
0.00 × 1
MEXAtlantic-Real
0.00 × 3
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 26
LiteFinance-ECN.com
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 12
EGlobalTrade-Cent5
0.00 × 6
GOLD ONLY
Нет отзывов
2026.01.13 14:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 14:30
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
