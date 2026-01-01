СигналыРазделы
404

К сожалению, сигнал отсутствует в нашей базе данных

Возможно, запрашиваемый вами сигнал был удален. Но в вашем распоряжении остается огромная база других активно торгующих сигналов и поставщиков. Выберите из них наиболее подходящий, подключитесь, и пусть ваш терминал автоматически копирует сделки.

Вы можете ознакомиться с другими сигналами для MetaTrader 5:

SwissBot Gold Guardian
Прирост
1 835%
Подписчики
3
Недели
163
Трейды
655
Прибыльные
78%
Профит фактор
3.18
Макс. просадка
38%
Golden Nuggets
Прирост
1 077%
Подписчики
119
Недели
35
Трейды
759
Прибыльные
79%
Профит фактор
3.87
Макс. просадка
21%
Daily Gold Sniper
Прирост
738%
Подписчики
29
Недели
50
Трейды
155
Прибыльные
95%
Профит фактор
2.16
Макс. просадка
34%
TriumphCFD
Прирост
1 360%
Подписчики
16
Недели
35
Трейды
495
Прибыльные
74%
Профит фактор
3.49
Макс. просадка
11%
MagicGW audcad L
Прирост
1 828%
Подписчики
142
Недели
57
Трейды
1684
Прибыльные
79%
Профит фактор
5.98
Макс. просадка
33%
BreakThrustPro V2
Прирост
217%
Подписчики
18
Недели
65
Трейды
583
Прибыльные
57%
Профит фактор
1.43
Макс. просадка
22%
MSC Gold Invest Pro
Прирост
569%
Подписчики
18
Недели
135
Трейды
1265
Прибыльные
78%
Профит фактор
1.64
Макс. просадка
26%
OnlyUJ
Прирост
307%
Подписчики
21
Недели
78
Трейды
466
Прибыльные
48%
Профит фактор
1.42
Макс. просадка
17%
Deux ex machina
Прирост
5 291%
Подписчики
2
Недели
244
Трейды
1498
Прибыльные
74%
Профит фактор
1.86
Макс. просадка
26%
NoPain MT5
Прирост
1 669%
Подписчики
74
Недели
220
Трейды
5556
Прибыльные
63%
Профит фактор
1.68
Макс. просадка
21%

