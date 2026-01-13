СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / GoldMiner
Sergey Konogray

GoldMiner

Sergey Konogray
0 отзывов
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 99 USD в месяц
прирост с 2026 263%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
5
Прибыльных трейдов:
5 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
9.82 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
38.12 USD (3 901 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
5 (38.12 USD)
Макс. прибыль в серии:
38.12 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
1.94
Торговая активность:
72.15%
Макс. загрузка депозита:
87.22%
Последний трейд:
4 минуты
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
41 минуту
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
5 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
7.62 USD
Средняя прибыль:
7.62 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
27.57% (4.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 38
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 3.9K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +9.82 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +38.12 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.87 × 415
TradingProInternational-Live 2
1.79 × 19
ICMarketsSC-Live20
2.00 × 1
Axi-US02-Live
2.18 × 22
FusionMarkets-Demo
2.64 × 28
ICMarketsSC-Live04
2.76 × 41
ICMarketsSC-Live17
4.19 × 27
ICMarketsSC-Live23
4.19 × 111
Exness-Real24
4.62 × 215
Axi-US09-Live
5.09 × 22
ICMarketsSC-Live10
5.21 × 237
ICMarketsSC-Live07
6.82 × 22
Ava-Real 3
6.83 × 12
Exness-Real
7.19 × 16
Pepperstone-Edge05
7.63 × 598
ICMarketsSC-Live05
8.13 × 23
RoboForex-Pro-2
8.40 × 5
RoboForex-Pro-5
9.17 × 6
STARTRADERINTL-Live2
10.71 × 21
Hankotrade-Live
12.75 × 73
ICMarketsSC-Live09
14.36 × 111
Alpari-Nano
14.79 × 643
еще 4...
Нет отзывов
2026.01.13 13:28
Share of trading days is too low
2026.01.13 13:28
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.13 13:28
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.13 13:28
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.13 11:28
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.13 11:28
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.13 11:28
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.13 11:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 11:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
GoldMiner
99 USD в месяц
263%
0
0
USD
54
USD
1
0%
5
100%
72%
n/a
7.62
USD
28%
1:500
Копировать

