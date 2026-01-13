СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / JUNAID FM trades
Junaid Rasheed

JUNAID FM trades

Junaid Rasheed
0 отзывов
1 неделя
0 / 0 USD
прирост с 2026 -3%
Exness-Real38
1:50
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2
Прибыльных трейдов:
0 (0.00%)
Убыточных трейдов:
2 (100.00%)
Лучший трейд:
0.00 USD
Худший трейд:
-3.25 USD
Общая прибыль:
0.00 USD
Общий убыток:
-5.31 USD (5 312 pips)
Макс. серия выигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
0.00 USD (0)
Коэффициент Шарпа:
-4.65
Торговая активность:
0.00%
Макс. загрузка депозита:
53.37%
Последний трейд:
49 минут
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
1 минуту
Фактор восстановления:
-1.00
Длинных трейдов:
1 (50.00%)
Коротких трейдов:
1 (50.00%)
Профит фактор:
0.00
Мат. ожидание:
-2.66 USD
Средняя прибыль:
0.00 USD
Средний убыток:
-2.66 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-5.31 USD)
Макс. убыток в серии:
-5.31 USD (2)
Прирост в месяц:
-3.02%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
5.31 USD
Максимальная:
5.31 USD (3.02%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.02% (5.31 USD)
По эквити:
0.12% (0.20 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDm 2
1 2
1 2
1 2
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDm -5
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDm -5.3K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +0.00 USD
Худший трейд: -3 USD
Макс. серия выигрышей: 0
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +0.00 USD
Макс. убыток в серии: -5.31 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real38" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

MONTHLY TARGET 3-5% 

SOME SWING TRADES
Нет отзывов
2026.01.13 13:28
Share of trading days is too low
2026.01.13 11:28
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 12.5% of days out of the 8 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.13 11:28
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.13 11:28
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.01.13 11:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 11:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
