Всего трейдов:
2
Прибыльных трейдов:
0 (0.00%)
Убыточных трейдов:
2 (100.00%)
Лучший трейд:
0.00 USD
Худший трейд:
-3.25 USD
Общая прибыль:
0.00 USD
Общий убыток:
-5.31 USD (5 312 pips)
Макс. серия выигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
0.00 USD (0)
Коэффициент Шарпа:
-4.65
Торговая активность:
0.00%
Макс. загрузка депозита:
53.37%
Последний трейд:
49 минут
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
1 минуту
Фактор восстановления:
-1.00
Длинных трейдов:
1 (50.00%)
Коротких трейдов:
1 (50.00%)
Профит фактор:
0.00
Мат. ожидание:
-2.66 USD
Средняя прибыль:
0.00 USD
Средний убыток:
-2.66 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-5.31 USD)
Макс. убыток в серии:
-5.31 USD (2)
Прирост в месяц:
-3.02%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
5.31 USD
Максимальная:
5.31 USD (3.02%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.02% (5.31 USD)
По эквити:
0.12% (0.20 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDm
|-5
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDm
|-5.3K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real38" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
MONTHLY TARGET 3-5%
SOME SWING TRADES
SOME SWING TRADES
