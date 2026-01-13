- Прирост
Всего трейдов:
30
Прибыльных трейдов:
23 (76.66%)
Убыточных трейдов:
7 (23.33%)
Лучший трейд:
1 452.00 JPY
Худший трейд:
-914.00 JPY
Общая прибыль:
6 165.00 JPY (3 044 pips)
Общий убыток:
-1 947.00 JPY (1 223 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (1 087.00 JPY)
Макс. прибыль в серии:
2 571.00 JPY (5)
Коэффициент Шарпа:
0.39
Торговая активность:
90.49%
Макс. загрузка депозита:
50.12%
Последний трейд:
12 минут
Трейдов в неделю:
30
Ср. время удержания:
15 минут
Фактор восстановления:
2.33
Длинных трейдов:
13 (43.33%)
Коротких трейдов:
17 (56.67%)
Профит фактор:
3.17
Мат. ожидание:
140.60 JPY
Средняя прибыль:
268.04 JPY
Средний убыток:
-278.14 JPY
Макс. серия проигрышей:
3 (-1 807.00 JPY)
Макс. убыток в серии:
-1 807.00 JPY (3)
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 JPY
Максимальная:
1 807.00 JPY (7.34%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.34% (1 807.00 JPY)
По эквити:
21.86% (4 880.00 JPY)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDr
|30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDr
|37
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDr
|1.8K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 452.00 JPY
Худший трейд: -914 JPY
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +1 087.00 JPY
Макс. убыток в серии: -1 807.00 JPY
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsSV-Live Server 6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
S-LIFE GOLD EA
本作は私が今までに研究し作成したEAです。
順張り型ナンピン方式です。
爆益型ですのでリスクはありますが、かなり稼げる仕組みにしてあります。
但し、このEAは２０万円で０．０１ロットを推奨しています。
これは２万円０．０１ロットでどこまで行くかチャレンジ用になります。
標準機能
・曜日毎に稼働時間を設定可能
標準では以下の様に稼働します。
月 09:00~27:59
火/水/木 08:00~27:59
金 08:00~16:59
・トレーリング機能
・ナンピン幅が自動で変化
・ロット倍率が自動で変化
・ゴトー日対応
他ではない独自のシステム
・唯一のシステム「逆ナンピン」システム実装
・多種多様な決済システム「多方向相殺」システム実装
今後はXMまたはHFMで口座を紐づけて稼働させるEAを配布する予定です。
