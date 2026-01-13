СигналыРазделы
Slife Gold

Hironori Noguchi
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 21%
HFMarketsSV-Live Server 6
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
30
Прибыльных трейдов:
23 (76.66%)
Убыточных трейдов:
7 (23.33%)
Лучший трейд:
1 452.00 JPY
Худший трейд:
-914.00 JPY
Общая прибыль:
6 165.00 JPY (3 044 pips)
Общий убыток:
-1 947.00 JPY (1 223 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (1 087.00 JPY)
Макс. прибыль в серии:
2 571.00 JPY (5)
Коэффициент Шарпа:
0.39
Торговая активность:
90.49%
Макс. загрузка депозита:
50.12%
Последний трейд:
12 минут
Трейдов в неделю:
30
Ср. время удержания:
15 минут
Фактор восстановления:
2.33
Длинных трейдов:
13 (43.33%)
Коротких трейдов:
17 (56.67%)
Профит фактор:
3.17
Мат. ожидание:
140.60 JPY
Средняя прибыль:
268.04 JPY
Средний убыток:
-278.14 JPY
Макс. серия проигрышей:
3 (-1 807.00 JPY)
Макс. убыток в серии:
-1 807.00 JPY (3)
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 JPY
Максимальная:
1 807.00 JPY (7.34%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.34% (1 807.00 JPY)
По эквити:
21.86% (4 880.00 JPY)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDr 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDr 37
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDr 1.8K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsSV-Live Server 6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

S-LIFE GOLD EA

本作は私が今までに研究し作成したEAです。

順張り型ナンピン方式です。

爆益型ですのでリスクはありますが、かなり稼げる仕組みにしてあります。

但し、このEAは２０万円で０．０１ロットを推奨しています。

これは２万円０．０１ロットでどこまで行くかチャレンジ用になります。


標準機能

・曜日毎に稼働時間を設定可能

  標準では以下の様に稼働します。

  月 09:00~27:59

  火/水/木 08:00~27:59

  金 08:00~16:59

・トレーリング機能

・ナンピン幅が自動で変化

・ロット倍率が自動で変化

・ゴトー日対応

他ではない独自のシステム

・唯一のシステム「逆ナンピン」システム実装

・多種多様な決済システム「多方向相殺」システム実装


今後はXMまたはHFMで口座を紐づけて稼働させるEAを配布する予定です。


Нет отзывов
2026.01.13 10:29
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.13 10:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.13 10:15
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.13 10:15
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2026.01.13 10:15
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 10:15
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
