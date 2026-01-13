СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / KarthiPersonalAUDJPY
Sivakumar Subbaiya

KarthiPersonalAUDJPY

Sivakumar Subbaiya
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 99 USD в месяц
прирост с 2026 0%
OctaFX-Real
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2
Прибыльных трейдов:
1 (50.00%)
Убыточных трейдов:
1 (50.00%)
Лучший трейд:
2.99 USD
Худший трейд:
-2.93 USD
Общая прибыль:
2.99 USD (156 pips)
Общий убыток:
-2.93 USD (153 pips)
Макс. серия выигрышей:
1 (2.99 USD)
Макс. прибыль в серии:
2.99 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
5.23%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
0.02
Длинных трейдов:
2 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
1.02
Мат. ожидание:
0.03 USD
Средняя прибыль:
2.99 USD
Средний убыток:
-2.93 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-2.93 USD)
Макс. убыток в серии:
-2.93 USD (1)
Прирост в месяц:
0.07%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2.93 USD
Максимальная:
2.93 USD (3.26%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
-0.00% (0.00 USD)
По эквити:
15.00% (13.51 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDJPY 2
1 2
1 2
1 2
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDJPY 0
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDJPY 3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2.99 USD
Худший трейд: -3 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +2.99 USD
Макс. убыток в серии: -2.93 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OctaFX-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Coinexx-Live
0.00 × 5
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
RoboForex-Pro
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 4
OctaFX-Real
1.60 × 10
FBS-Real
4.00 × 2
Swissquote-Server
5.00 × 8
RoboForex-MetaTrader 5
7.00 × 1
XM.COM-MT5
8.18 × 11
Нет отзывов
2026.01.13 10:29
Share of trading days is too low
2026.01.13 09:15
No swaps are charged on the signal account
2026.01.13 09:15
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 13.33% of days out of the 15 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.13 09:15
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2026.01.13 09:15
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 09:15
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
KarthiPersonalAUDJPY
99 USD в месяц
0%
0
0
USD
90
USD
1
0%
2
50%
100%
1.02
0.03
USD
15%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.