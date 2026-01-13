- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
2
Прибыльных трейдов:
1 (50.00%)
Убыточных трейдов:
1 (50.00%)
Лучший трейд:
2.99 USD
Худший трейд:
-2.93 USD
Общая прибыль:
2.99 USD (156 pips)
Общий убыток:
-2.93 USD (153 pips)
Макс. серия выигрышей:
1 (2.99 USD)
Макс. прибыль в серии:
2.99 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
5.23%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
0.02
Длинных трейдов:
2 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
1.02
Мат. ожидание:
0.03 USD
Средняя прибыль:
2.99 USD
Средний убыток:
-2.93 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-2.93 USD)
Макс. убыток в серии:
-2.93 USD (1)
Прирост в месяц:
0.07%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2.93 USD
Максимальная:
2.93 USD (3.26%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
-0.00% (0.00 USD)
По эквити:
15.00% (13.51 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDJPY
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDJPY
|0
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDJPY
|3
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +2.99 USD
Худший трейд: -3 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +2.99 USD
Макс. убыток в серии: -2.93 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OctaFX-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Coinexx-Live
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real
|1.60 × 10
|
FBS-Real
|4.00 × 2
|
Swissquote-Server
|5.00 × 8
|
RoboForex-MetaTrader 5
|7.00 × 1
|
XM.COM-MT5
|8.18 × 11
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
99 USD в месяц
0%
0
0
USD
USD
90
USD
USD
1
0%
2
50%
100%
1.02
0.03
USD
USD
15%
1:500