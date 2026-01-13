СигналыРазделы
FPMMCT
Thomas Gerd Kuenzel

FPMMCT

Thomas Gerd Kuenzel
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
прирост с 2026 54%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
46
Прибыльных трейдов:
35 (76.08%)
Убыточных трейдов:
11 (23.91%)
Лучший трейд:
12.47 CHF
Худший трейд:
-2.45 CHF
Общая прибыль:
66.99 CHF (13 746 pips)
Общий убыток:
-13.47 CHF (3 912 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (36.52 CHF)
Макс. прибыль в серии:
36.52 CHF (18)
Коэффициент Шарпа:
0.50
Торговая активность:
15.45%
Макс. загрузка депозита:
113.66%
Последний трейд:
30 минут
Трейдов в неделю:
46
Ср. время удержания:
6 минут
Фактор восстановления:
5.75
Длинных трейдов:
19 (41.30%)
Коротких трейдов:
27 (58.70%)
Профит фактор:
4.97
Мат. ожидание:
1.16 CHF
Средняя прибыль:
1.91 CHF
Средний убыток:
-1.22 CHF
Макс. серия проигрышей:
7 (-8.76 CHF)
Макс. убыток в серии:
-8.76 CHF (7)
Алготрейдинг:
60%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.30 CHF
Максимальная:
9.30 CHF (7.58%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.21% (8.85 CHF)
По эквити:
12.75% (15.99 CHF)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.r 35
GER40 8
US30 2
US100 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.r 54
GER40 1
US30 1
US100 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.r 4.2K
GER40 -200
US30 5.7K
US100 140
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +12.47 CHF
Худший трейд: -2 CHF
Макс. серия выигрышей: 18
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +36.52 CHF
Макс. убыток в серии: -8.76 CHF

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPMarketsLLC-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FPMarketsLLC-Live
0.00 × 8
Microtrading Gold and Indices
Нет отзывов
2026.01.13 10:29
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.13 10:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.13 10:15
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.13 10:15
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:500
2026.01.13 08:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 08:13
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
