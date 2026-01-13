- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
46
Прибыльных трейдов:
35 (76.08%)
Убыточных трейдов:
11 (23.91%)
Лучший трейд:
12.47 CHF
Худший трейд:
-2.45 CHF
Общая прибыль:
66.99 CHF (13 746 pips)
Общий убыток:
-13.47 CHF (3 912 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (36.52 CHF)
Макс. прибыль в серии:
36.52 CHF (18)
Коэффициент Шарпа:
0.50
Торговая активность:
15.45%
Макс. загрузка депозита:
113.66%
Последний трейд:
30 минут
Трейдов в неделю:
46
Ср. время удержания:
6 минут
Фактор восстановления:
5.75
Длинных трейдов:
19 (41.30%)
Коротких трейдов:
27 (58.70%)
Профит фактор:
4.97
Мат. ожидание:
1.16 CHF
Средняя прибыль:
1.91 CHF
Средний убыток:
-1.22 CHF
Макс. серия проигрышей:
7 (-8.76 CHF)
Макс. убыток в серии:
-8.76 CHF (7)
Алготрейдинг:
60%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.30 CHF
Максимальная:
9.30 CHF (7.58%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.21% (8.85 CHF)
По эквити:
12.75% (15.99 CHF)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.r
|35
|GER40
|8
|US30
|2
|US100
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.r
|54
|GER40
|1
|US30
|1
|US100
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.r
|4.2K
|GER40
|-200
|US30
|5.7K
|US100
|140
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +12.47 CHF
Худший трейд: -2 CHF
Макс. серия выигрышей: 18
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +36.52 CHF
Макс. убыток в серии: -8.76 CHF
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPMarketsLLC-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 8
Microtrading Gold and Indices
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
54%
0
0
USD
USD
154
CHF
CHF
1
60%
46
76%
15%
4.97
1.16
CHF
CHF
13%
1:500