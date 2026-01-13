- Прирост
Всего трейдов:
28
Прибыльных трейдов:
25 (89.28%)
Убыточных трейдов:
3 (10.71%)
Лучший трейд:
72.49 USD
Худший трейд:
-45.00 USD
Общая прибыль:
486.93 USD (110 366 pips)
Общий убыток:
-103.02 USD (28 842 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (333.51 USD)
Макс. прибыль в серии:
333.51 USD (15)
Коэффициент Шарпа:
0.55
Торговая активность:
96.29%
Макс. загрузка депозита:
14.93%
Последний трейд:
36 минут
Трейдов в неделю:
32
Ср. время удержания:
37 минут
Фактор восстановления:
5.91
Длинных трейдов:
8 (28.57%)
Коротких трейдов:
20 (71.43%)
Профит фактор:
4.73
Мат. ожидание:
13.71 USD
Средняя прибыль:
19.48 USD
Средний убыток:
-34.34 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-63.17 USD)
Макс. убыток в серии:
-63.17 USD (2)
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.66 USD
Максимальная:
64.93 USD (15.11%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.86% (63.83 USD)
По эквити:
14.77% (106.43 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|28
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|385
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|82K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +72.49 USD
Худший трейд: -45 USD
Макс. серия выигрышей: 15
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +333.51 USD
Макс. убыток в серии: -63.17 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
|
FXView-Live
|0.00 × 2
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
Alpari-MT5
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real35
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|12.19 × 4265
|
Opogroup-Server1
|15.63 × 24
|
Exness-MT5Real7
|21.07 × 14
|
Exness-MT5Real6
|21.80 × 5
|
RoboForex-ECN
|23.19 × 32
Consistency is the key to success.
Нет отзывов
