Reza Vahlefi

WhatKenthu

Reza Vahlefi
0 отзывов
15 недель
0 / 0 USD
0%
MaxrichGroup-Real
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
4
Прибыльных трейдов:
3 (75.00%)
Убыточных трейдов:
1 (25.00%)
Лучший трейд:
80.00 USD
Худший трейд:
-60.59 USD
Общая прибыль:
121.68 USD (8 167 pips)
Общий убыток:
-60.59 USD (3 003 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (121.68 USD)
Макс. прибыль в серии:
121.68 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.70
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
1.01
Длинных трейдов:
4 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
2.01
Мат. ожидание:
15.27 USD
Средняя прибыль:
40.56 USD
Средний убыток:
-60.59 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-60.59 USD)
Макс. убыток в серии:
-60.59 USD (1)
Прирост в месяц:
474.05%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
60.59 USD (35.26%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD_MRG 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD_MRG 61
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD_MRG 5.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +80.00 USD
Худший трейд: -61 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +121.68 USD
Макс. убыток в серии: -60.59 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

2026.01.13 02:09
Trading operations on the account were performed for only 3 days. This comprises 3% of days out of the 100 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.13 02:09
80% of trades performed within 2 days. This comprises 2% of days out of the 100 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.13 02:09
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2026.01.13 02:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
