- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
4
Прибыльных трейдов:
3 (75.00%)
Убыточных трейдов:
1 (25.00%)
Лучший трейд:
80.00 USD
Худший трейд:
-60.59 USD
Общая прибыль:
121.68 USD (8 167 pips)
Общий убыток:
-60.59 USD (3 003 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (121.68 USD)
Макс. прибыль в серии:
121.68 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.70
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
1.01
Длинных трейдов:
4 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
2.01
Мат. ожидание:
15.27 USD
Средняя прибыль:
40.56 USD
Средний убыток:
-60.59 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-60.59 USD)
Макс. убыток в серии:
-60.59 USD (1)
Прирост в месяц:
474.05%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
60.59 USD (35.26%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD_MRG
|4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD_MRG
|61
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD_MRG
|5.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +80.00 USD
Худший трейд: -61 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +121.68 USD
Макс. убыток в серии: -60.59 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов