- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1
Прибыльных трейдов:
1 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
0.16 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
0.16 USD (25 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
1 (0.16 USD)
Макс. прибыль в серии:
0.16 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.00
Торговая активность:
0.00%
Макс. загрузка депозита:
1.00%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
3 минуты
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
1 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
0.16 USD
Средняя прибыль:
0.16 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY.pro
|1
1
1
1
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY.pro
|0
1
1
1
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY.pro
|25
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +0.16 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +0.16 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TradingProInternational-Live 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
