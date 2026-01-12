- Прирост
Всего трейдов:
396
Прибыльных трейдов:
277 (69.94%)
Убыточных трейдов:
119 (30.05%)
Лучший трейд:
93.98 USD
Худший трейд:
-99.16 USD
Общая прибыль:
1 505.08 USD (461 309 pips)
Общий убыток:
-1 250.86 USD (398 362 pips)
Макс. серия выигрышей:
36 (158.34 USD)
Макс. прибыль в серии:
158.34 USD (36)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
14.02%
Макс. загрузка депозита:
179.58%
Последний трейд:
1 минута
Трейдов в неделю:
398
Ср. время удержания:
2 минуты
Фактор восстановления:
1.36
Длинных трейдов:
224 (56.57%)
Коротких трейдов:
172 (43.43%)
Профит фактор:
1.20
Мат. ожидание:
0.64 USD
Средняя прибыль:
5.43 USD
Средний убыток:
-10.51 USD
Макс. серия проигрышей:
17 (-110.89 USD)
Макс. убыток в серии:
-186.29 USD (4)
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
25.86 USD
Максимальная:
186.29 USD (34.08%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
34.08% (186.29 USD)
По эквити:
56.40% (98.96 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|396
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|254
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|63K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
Лучший трейд: +93.98 USD
Худший трейд: -99 USD
Макс. серия выигрышей: 36
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +158.34 USD
Макс. убыток в серии: -110.89 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real16" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FXOpenUK-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 3
|
ECMarkets-Live05
|0.00 × 15
|
STARTRADERFinancial-Live4
|0.00 × 27
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 15
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 6
|
Axi-US06-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real21
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 22
|0.00 × 1
|
Exness-Real4
|1.75 × 20
|
Exness-Real6
|2.49 × 39
|
Exness-Real16
|3.09 × 223
|
Exness-Real28
|11.46 × 119
|
Exness-Real33
|12.15 × 46
|
Exness-Real9
|14.17 × 24
|
Exness-Real29
|15.71 × 17
|
ICMarketsSC-Live06
|17.29 × 14
|
MidasFX-Live
|17.80 × 5
|
OctaFX-Real10
|18.00 × 2
|
JustMarkets-Live3
|26.08 × 66
