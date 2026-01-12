СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / RN COPILOT
Yulian Rusnadi

RN COPILOT

Yulian Rusnadi
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 55%
Exness-Real16
1:400
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
396
Прибыльных трейдов:
277 (69.94%)
Убыточных трейдов:
119 (30.05%)
Лучший трейд:
93.98 USD
Худший трейд:
-99.16 USD
Общая прибыль:
1 505.08 USD (461 309 pips)
Общий убыток:
-1 250.86 USD (398 362 pips)
Макс. серия выигрышей:
36 (158.34 USD)
Макс. прибыль в серии:
158.34 USD (36)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
14.02%
Макс. загрузка депозита:
179.58%
Последний трейд:
1 минута
Трейдов в неделю:
398
Ср. время удержания:
2 минуты
Фактор восстановления:
1.36
Длинных трейдов:
224 (56.57%)
Коротких трейдов:
172 (43.43%)
Профит фактор:
1.20
Мат. ожидание:
0.64 USD
Средняя прибыль:
5.43 USD
Средний убыток:
-10.51 USD
Макс. серия проигрышей:
17 (-110.89 USD)
Макс. убыток в серии:
-186.29 USD (4)
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
25.86 USD
Максимальная:
186.29 USD (34.08%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
34.08% (186.29 USD)
По эквити:
56.40% (98.96 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 396
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 254
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 63K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +93.98 USD
Худший трейд: -99 USD
Макс. серия выигрышей: 36
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +158.34 USD
Макс. убыток в серии: -110.89 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real16" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FXOpenUK-ECN Live Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 3
ECMarkets-Live05
0.00 × 15
STARTRADERFinancial-Live4
0.00 × 27
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 15
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 6
Axi-US06-Live
0.00 × 1
Exness-Real21
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 2
VantageInternational-Live 22
0.00 × 1
Exness-Real4
1.75 × 20
Exness-Real6
2.49 × 39
Exness-Real16
3.09 × 223
Exness-Real28
11.46 × 119
Exness-Real33
12.15 × 46
Exness-Real9
14.17 × 24
Exness-Real29
15.71 × 17
ICMarketsSC-Live06
17.29 × 14
MidasFX-Live
17.80 × 5
OctaFX-Real10
18.00 × 2
JustMarkets-Live3
26.08 × 66
Нет отзывов
2026.01.12 22:07
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.12 22:07
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.12 22:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.12 22:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.12 22:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
