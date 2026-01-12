- Прирост
Всего трейдов:
9
Прибыльных трейдов:
9 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
16.44 EUR
Худший трейд:
0.00 EUR
Общая прибыль:
58.77 EUR (867 pips)
Общий убыток:
0.00 EUR
Макс. серия выигрышей:
9 (58.77 EUR)
Макс. прибыль в серии:
58.77 EUR (9)
Коэффициент Шарпа:
1.18
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
6 часов
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
8 (88.89%)
Коротких трейдов:
1 (11.11%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
6.53 EUR
Средняя прибыль:
6.53 EUR
Средний убыток:
0.00 EUR
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 EUR)
Макс. убыток в серии:
0.00 EUR (0)
Прирост в месяц:
0.66%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 EUR
Максимальная:
0.00 EUR (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 EUR)
По эквити:
0.00% (0.00 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPNZD+
|3
|EURGBP+
|1
|AUDNZD+
|1
|AUDCAD+
|1
|GBPCAD+
|1
|GBPJPY+
|1
|CADJPY+
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPNZD+
|19
|EURGBP+
|0
|AUDNZD+
|5
|AUDCAD+
|9
|GBPCAD+
|8
|GBPJPY+
|7
|CADJPY+
|19
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPNZD+
|202
|EURGBP+
|24
|AUDNZD+
|107
|AUDCAD+
|132
|GBPCAD+
|82
|GBPJPY+
|159
|CADJPY+
|161
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Лучший трейд: +16.44 EUR
Худший трейд: -0 EUR
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +58.77 EUR
Макс. убыток в серии: -0.00 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Carefully selected entries, in favor of the main trend, on pullbacks, with careful price averaging and careful risk management
Нет отзывов