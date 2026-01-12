- Прирост
Всего трейдов:
1
Прибыльных трейдов:
1 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
0.14 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
0.14 USD (24 pips)
Общий убыток:
-0.03 USD
Макс. серия выигрышей:
1 (0.14 USD)
Макс. прибыль в серии:
0.14 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.00
Торговая активность:
55.71%
Макс. загрузка депозита:
2.72%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
5.50
Длинных трейдов:
1 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
4.67
Мат. ожидание:
0.14 USD
Средняя прибыль:
0.14 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.02 USD
Максимальная:
0.02 USD (0.04%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
1.54% (0.77 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURAUD
|1
|
1
|
1
|
1
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURAUD
|0
|
1
|
1
|
1
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURAUD
|24
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +0.14 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +0.14 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.17 × 12
|
RoboForex-ECN
|0.52 × 52
|
OANDA-Live-1
|4.79 × 14
|
BabilFinancial-LIVE
|5.00 × 1
|
StriforLLC-Live
|6.00 × 1
|
FXCC1-Trade
|8.00 × 1
|
RoboForex-Pro
|8.49 × 128
|
Exness-MT5Real5
|9.16 × 96
|
FBS-Real
|9.67 × 3
|
ForexClub-MT5 Real Server
|12.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|17.00 × 1
|
Weltrade-Real
|24.90 × 10
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
0%
0
0
USD
USD
50
USD
USD
0
0%
1
100%
56%
4.66
0.14
USD
USD
2%
1:500