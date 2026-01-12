Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarkets-MT5 0.00 × 3 ICMarketsSC-MT5-2 0.17 × 12 RoboForex-ECN 0.52 × 52 OANDA-Live-1 4.79 × 14 BabilFinancial-LIVE 5.00 × 1 StriforLLC-Live 6.00 × 1 FXCC1-Trade 8.00 × 1 RoboForex-Pro 8.49 × 128 Exness-MT5Real5 9.16 × 96 FBS-Real 9.67 × 3 ForexClub-MT5 Real Server 12.00 × 1 VantageInternational-Live 10 17.00 × 1 Weltrade-Real 24.90 × 10 Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика