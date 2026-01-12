СигналыРазделы
Pobeda

Eduard Dzhanaev
0 отзывов
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 0%
RoboForex-ECN
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1
Прибыльных трейдов:
1 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
0.14 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
0.14 USD (24 pips)
Общий убыток:
-0.03 USD
Макс. серия выигрышей:
1 (0.14 USD)
Макс. прибыль в серии:
0.14 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.00
Торговая активность:
55.71%
Макс. загрузка депозита:
2.72%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
5.50
Длинных трейдов:
1 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
4.67
Мат. ожидание:
0.14 USD
Средняя прибыль:
0.14 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.02 USD
Максимальная:
0.02 USD (0.04%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
1.54% (0.77 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURAUD 1
1
1
1
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURAUD 0
1
1
1
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURAUD 24
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +0.14 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +0.14 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarkets-MT5
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.17 × 12
RoboForex-ECN
0.52 × 52
OANDA-Live-1
4.79 × 14
BabilFinancial-LIVE
5.00 × 1
StriforLLC-Live
6.00 × 1
FXCC1-Trade
8.00 × 1
RoboForex-Pro
8.49 × 128
Exness-MT5Real5
9.16 × 96
FBS-Real
9.67 × 3
ForexClub-MT5 Real Server
12.00 × 1
VantageInternational-Live 10
17.00 × 1
Weltrade-Real
24.90 × 10
Нет отзывов
2026.01.12 15:03
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.01.12 15:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.12 15:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Pobeda
30 USD в месяц
0%
0
0
USD
50
USD
0
0%
1
100%
56%
4.66
0.14
USD
2%
1:500
Копировать

